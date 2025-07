Teltow erhält Förderscheck für Grundschule „Am Röthepfuhl“

Am 2. Juli überreichte Landrat Marko Köhler der Stadt Teltow einen Fördercheck über 4.500 Euro. Mit dem Geld soll das Energie-Quartierskonzept zur alternativen Wärmeversorgung der Grundschule „Am Röthepfuhl“ in Ruhlsdorf unterstützt werden. Das Pilotprojekt soll gleichzeitig dazu dienen, Know-how aufzubauen, den Weg der Transformation der Wärmeversorgung zu ebnen und anderen Kommunen als Anschauungsbeispiel zu dienen.

Die Grundschule „Am Röthepfuhl“ bildet zusammen mit weiteren kommunalen Objekten ein Ensemble: Sporthalle, Laborgebäude, Kita „Am Röthepfuhl“, Hort, Feuerwehr und Ortsbeirat Ruhlsdorf sowie ein Wohnblock der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft WGT. In der Grundschule besteht die Gefahr eines Heizungsausfalls. Seit dem 1. Januar 2024 muss die modernisierte Wärmeversorgung zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien bestehen. Dazu ist unter anderem eine verpflichtende Beratung notwendig. Mit dem Projekt „Alternative Wärmeversorgung der Grundschule Am Röthepfuhl” im Rahmen eines Quartierskonzepts will die Stadt Teltow dieses Momentum nutzen, um zu untersuchen, ob und wie eine zukünftige Wärmeversorgung der gesamten kommunalen Liegenschaften möglich ist. Gleichzeitig sollen sämtliche PV-Potenziale ermittelt werden. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark stellt einen Zuschuss von 4.500 Euro zur Verfügung, die Gesamtkosten belaufen sich auf 14.200 Euro. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) bedankte sich beim Landkreis Potsdam-Mittelmark für den Fördercheck: „Bei der Gestaltung der Zukunft ist es wichtig, neue Pfade zu beschreiten. Das von Teltows Klimaschutzmanager Matthias Putzke ausgearbeitete Projekt steht exemplarisch für innovatives Denken. Es trägt nämlich dazu bei, Teltow und weitere Kommunen, die das Projekt übernehmen werden, finanziell zu entlasten. Dabei ist uns die Unterstützung des Landkreises sehr wichtig. Als Stadt bemühen wir uns um Förderungen für unsere Projekte auf kommunaler, bundes- und europäischer Ebene. Ich bin sehr dankbar, dass die Zusammenarbeit mit dem Landkreis so gut funktioniert.“

Was wäre, wenn die Heizung der Grundschule „Am Röthepfuhl“ in Ruhlsdorf ausfiele? Das von Teltows Klimaschutzmanager Matthias Putzke initiierte Projekt „Alternative Wärmeversorgung der Grundschule Am Röthepfuhl” soll anderen Kommunen als Anschauungsbeispiel dienen.

Landrat Markus Köhler (SPD) sagte: „Diese Förderung zeigt, dass wir uns nach wie vor für den Klimaschutz einsetzen und die Kommunen dabei unterstützen, nachhaltige Maßnahmen umzusetzen. Die Summe des heutigen Förderschecks mag auf den ersten Blick nicht besonders groß erscheinen, wir unterstützen aber sehr viele Kommunen in unserem Landkreis mit ähnlichen Fördermitteln. In der Gesamtsumme geben wir einen sehr umfangreichen Betrag für das Ziel Klimaschutz aus.“

Im Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung ist davon auszugehen, dass nicht alle Quartiere der Kommune an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden können. Insbesondere in entfernten Ortsteilen werden sich daher regionale Nahwärmenetze und Einzelstättenfeuerungen durchsetzen. Die Initiative für das Projekt „Alternative Wärmeversorgung der Grundschule Am Röthepfuhl” kam von Teltows Klimaschutzmanager Matthias Putzke. Das Pilotprojekt soll gleichzeitig zum Ausbau von Know-how dienen, den Weg der Transformation der Wärmeversorgung ebnen und anderen Kommunen als Anschauungsbeispiel dienen.

Dr. Veit-Stephan Zweynert, Referent für Klima und Klimafolgenanpassung des Landkreises Potsdam-Mittelmark, lobte die Teltower Initiative: „Die Kommunen im Landkreis setzen beim Klimaschutz zum Teil verschiedene Schwerpunkte. So haben einige beispielsweise auf LED-Beleuchtung umgestellt, und zwar sowohl im Außen- als auch im Innenbereich. Dadurch konnten enorme Einsparungen beim Energieverbrauch erreicht werden. Das Projekt von Herrn Putzke für die Grundschule „Am Röthepfuhl“ und die damit verbundenen weiteren kommunalen Objekte ist sehr intelligent, weil es weitsichtig ausgerichtet ist und eine hohe Adaptionskomponente für weitere Kommunen beinhaltet.“

v. l. n. r.: Matthias Putzke (Klimaschutzmanager der Stadt Teltow), Thomas Schmidt (Bürgermeister der Stadt Teltow), Marco Köhler (Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark) und Dr. Veit Stephan Zweynert (Referent für Klima und Klimafolgenanpassung)

Matthias Putzke, Klimaschutzmanager der Stadt Teltow, hofft, dass dieses Projekt Synergien mit anderen Kommunen erzeugen wird. Bereits jetzt steht er in regem Austausch mit Michendorf. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Netzwerk wächst.

Fotos: Redaktion