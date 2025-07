Fotostrecke – Gewerbe- & Job-Messe Teltow in der Grace-Hopper-Gesamtschule

Am 4. Juli öffnete die Gewerbe- & Job-Messe Teltow ihre Türen, erstmals in der modernen Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow. Von 10:00 bis 17:00 Uhr präsentieren Unternehmen aus der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (TKS) ihre Ausbildungs- und Jobangebote. Organisiert wird die Veranstaltung wie in den Vorjahren vom Regionalen GewerbeVerein TKS e.V.

Die diesjährige Messe findet erstmals in der Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow statt. Die moderne Schule bietet eine optimale Infrastruktur und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch zu Fuß gut erreichbar. Die Messe richtet sich an Schüler, Fachkräfte, Quereinsteiger und alle, die sich über die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten in der Region informieren möchten. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, moderiert von Jens Herrmann, Chefredakteur und Moderator bei BB RADIO. Ein besonderes Highlight ist das Schüler-Interview MESSEspezial, bei dem Auszubildende verschiedener Ausstellerfirmen ihre Ausbildungsbetriebe vorstellen.

Schirmherrschaft und kulinarische Angebote

Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernimmt Daniel Keller, Minister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz des Landes Brandenburg. Für das leibliche Wohl sorgt die Abiturklasse der Grace-Hopper-Gesamtschule mit leckeren Snacks und Getränken. Unternehmen, die sich auf der Messe präsentieren möchten, können sich noch bis zum 31. Mai anmelden. Es stehen verschiedene Ausstellerpakete zur Verfügung, die unterschiedliche Leistungen beinhalten.

Ein Beruf bei der Polizei bietet sowohl Sicherheit als auch Spannung.

v. l.: Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) Sebastian Rüter (SPD), Abgeordneter im Landtag Brandenburg am Stand von Kältetechnik Richter&Scholz. Die Produkte und Dienstleistungen kommen in verschiedenen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und -vermarktung zum Einsatz, beispielsweise in Bäckereien, Schlachtereien, Restaurants, bei Behörden und Dienstleistungsbetrieben, Telekommunikationsunternehmen, Software- und Internetfirmen sowie im privaten Haushalt.

Mercedes bietet technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen mit unterschiedlichen Schwerpunkten an.

Um hervorragende Triebwerke zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten, sind hervorragend ausgebildete Mitarbeiter unerlässlich. An allen deutschen Standorten bildet die MTU deshalb Schüler für den eigenen Bedarf aus. Auch in Ludwigsfelde.

Der Teltower CDU-Bürgermeisterkandidaten Andre Freymuth (CDU) und Tabea Gutschmidt (CDU) informierten sich am Stand der Diakonissen Teltow.

Die Teltower Bürgermeisterkandidatin Claudia Eller-Funke (SPD) am Stand von Spitzke. Das Unternehmen ist als Systemlieferant mit einem umfangreichen Portfolio in den Bereichen Fahrweg, Technik, Ausrüstung/Elektrotechnik, Großprojekte/Ingenieurbau, Logistik und Fertigung tätig und treibt so die schienengebundene Mobilität voran.

Neben den militärischen Ausbildungen für Soldaten gibt es auch knapp 50 zivile Ausbildungsberufe. Darüber hinaus bietet die Bundeswehr auch über 120 zivilberufliche Aus- und Weiterbildungen auf Gesellen- und Meisterebene für Soldatinnen und Soldaten an.

Ceva Logistics hat Niederlassungen in 160 Ländern. Von dem 80.000 Quadratmeter großen Standort in Großbeeren werden die vom Endkunden online bestellten Modeartikel in 27 Länder Europas versendet.

Seit 2005 bildet die Medienschule Babelsberg im Medienbereich aus.

Landrat Marko Köhler (SPD) und der Landtagsabgeordnete Sebastian Rüter (SPD) am Stand von Grimm’s Hotels. Nachdem das märchenhafte Hotel bereits Dependancen am Potsdamer Platz und in Mitte eröffnet hat, wurde in Teltow das dritte Grimm’s Hotel eröffnet.

Die BÄR & OLLENROTH KG, Fachgroßhandel für Haustechnik und Industriebedarf, gilt als traditionelles Familienunternehmen mit modernsten Strukturen und zukunftsweisenden Konzepten.

Mit rund 440 Mitarbeitern, fünf Betriebshöfen und 160 Bussen ist die regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH, der kreiseigene Verkehrsbetrieb des Landkreises Potsdam-Mittelmark, das größte Verkehrsunternehmen Brandenburgs.

Die Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH ist Dienstleister der Wasser- und Abwasserzweckverbände „Der Teltow“ und „Mittelgraben“ und zuständig für die Wasserver- und Abwasserentsorgung in der Region.

Es gibt in unserer Region zu wenige Fachkräfte und Auszubildende und deshalb organisiert der Regionale GewerbeVerein Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (RGV TKS) jedes Jahr eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema.

Fotos: Redaktion