Bereits zum fünften Mal: Informationstag „Aktiv gegenKrebs“ am 18. Juni 2026 in Potsdam

Am 18. Juni, lädt die Brandenburgische Krebsgesellschaft e.V. gemeinsam mit dem Verein zur Förderung der ambulanten Krebstherapie e.V. und der Jahn’schen Stiftung in Glindow bereits zum fünften Mal zum Informationstag „Aktiv gegen Krebs“ ein. Von 16:00 bis 19:00 Uhr verwandelt sich der Bassinplatz in Potsdam in einen offenen Begegnungsort für Krebsbetroffene, Angehörige und alle Interessierten.

Im Mittelpunkt steht der persönliche Austausch: ob selbst betroffen oder als Angehöriger – wer mit einer Krebserkrankung konfrontiert ist, findet hier Gesprächspartnerinnen auf Augenhöhe, Informationen zu Unterstützungsangeboten und die Möglichkeit, Selbsthilfegruppen kennenzulernen. Insgesamt 23 Ausstellerinnen, darunter zahlreiche Selbsthilfegruppen nach Krebs sowie Vertreterinnen aus der medizinischen Versorgung, aus der psychosozialen Unterstützung, des Sports und anderer begleitender Angebote, stehen für Gespräche zur Verfügung.

Ein Bühnenprogramm begleitet den Nachmittag: Neben einem Line-Dance-Workshop und musikalischen Beiträgen der OnkoVoices und des Jazzchors Campus Golm erwarten die Besucherinnen zwei Gesprächsrunden – zunächst mit den Organisatorinnen, die auf fünf Jahre gemeinsame Arbeit zurückblicken, und anschließend mit Krebsbetroffenen, die offen darüber berichten, wie ihnen Selbsthilfe geholfen hat und was sie anderen Betroffenen raten würden. Die Veranstaltung fällt in diesem Jahr mit einem besonderen Anlass zusammen: Der Verein zur Förderung der ambulanten Krebstherapie e.V., einer der Mitorganisierenden, feiert 2026 sein 20-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung 2006 in Potsdam engagiert sich der Verein für ambulante Krebsbehandlung und begleitet Betroffene und Angehörige mit Beratung, Foren und Veranstaltungen.

Der Informationstag „Aktiv gegen Krebs“ hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe für Menschen in und um Potsdam etabliert, die nach einer Krebsdiagnose Orientierung, Austausch oder einfach ein offenes Ohr suchen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Grafik: Brandenburgischen Krebsgesellschaft e.V.