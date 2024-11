Potsdamer Adventsturmblasen am Alten Markt

Im Dezember lädt das Potsdamer Adventsturmblasen wieder in die historische Mitte derStadt ein. Organisiert und finanziert werden die Balkonkonzerte am Alten Markt in Kooperation des Potsdam Museums mit Aenne Lamprecht von der Physiotherapie Potsdam am Stadtschloss. Das Museum ist seit 2023 dabei.

2022 stellte Aenne Lamprecht erstmals ihren Praxisbalkon gegenüber dem Stadtschloss für das Turmblasen zur Verfügung. „Es ist erfreulich, dass diese langjährige Tradition nun am Alten Markt einen festen Platz gefunden hat, nachdem sie auf dem Balkon des Café Heider nicht mehr fortgeführt werden konnte“, sagt Brigitte Meier, Interimsleiterin des Geschäftsbereichs Bildung, Kultur, Jugend und Sport der Landeshauptstadt Potsdam.

Ursprünglich im Jahr 1978 von fünf jungen Solobläsern der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam gegründet, um die Tradition des Turmblasens wiederaufblühen zu lassen, entwickelten sich die Potsdamer Turmbläser bald zu einem hochkarätigen Konzertensemble – heute in der Besetzung von Uwe Brasch (Posaune), Tilmann Hennig (Bassposaune), Scott Reynolds (Trompete) und Stephan Rudolph (Trompete), der die Formation leitet. Die Potsdamer Turmbläser spielen an jedem Adventssonntag: am 1. und 15. Dezember vom Balkon des Knobelsdorffhauses (Potsdam Museum) und am 8. und 22. Dezember von der Physiotherapie in der Humboldtstraße 4. „Mit dem Turmblasen und zusätzlichen Angeboten wie Führungen, Workshops, einem Kunstmarkt und kulinarischen Spezialitäten des Café Central bringen wir festliche Traditionen an diesen Ort zurück“, sagt Dr. Thomas Steller, Direktor des Potsdam Museums.

Konzerttermine im Überblick:

Sonntag, 1. Dezember, 18:00 Uhr: Balkon Knobelsdorffhaus, Am Alten Markt 9

Sonntag, 8. Dezember, 18:00 Uhr: Balkon der Physiotherapie, Humboldtstraße

Sonntag, 15. Dezember, 18:00 Uhr: Balkon Knobelsdorffhaus, Am Alten Markt 9

Sonntag, 22. Dezember, 18:00 Uhr: Balkon der Physiotherapie, Humboldtstraße 4



Begleitendes Programm des Potsdam Museums:

Sonntag 1. Dezember

14 bis 20 Uhr: Hausgemachter Glühwein, Punsch & Wildgulasch vom Café Central – auf dem Alten Markt

14 Uhr: Hausführung durch das Alte Rathaus. Preis: 5 Euro/3 Euro, bis 18 Jahre frei. Reservierung erbeten.

15 Uhr: Familien-Führung: Potsdamer Geschichte im Koffer (ab 6 J.). Kostenfrei. Reservierung erbeten



Sonntag 8. Dezember 12 bis 18 Uhr:

Benefiz-Kunstmarkt mit Werken von Wolfram Baumgardt

Der Förderverein verkauft kleine und große Kunstwerke aus dem Atelier des Potsdamer Malers und Bühnenbildners. Der Erlös kommt in voller Höhe dem Förderverein des Potsdam-Museums e.V. zugute.

Sonntag 15. Dezember

14:00 bis 20:00 Uhr: Hausgemachter Glühwein, Punsch & Wildgulasch vom Café Central – auf de Alten Markt

15:00 bis 18:00 Uhr: Museumsshop-Spezial mit besonderen Preis-Angeboten: Ausstellungskataloge, Puzzle, Seidentücher und Briefkarten Verlages Monumente Publikationen (Deutsche Stiftung Denkmalschutz) sowie letztmalig die beliebten Recycling-Glasvasen nach der Idee von Karl Foerster.

Sonntag 22. Dezember

14:00 Uhr: Workshop ausDRUCKsstarke Kunst (ab 8 Jahre). Preis: 5 Euro. Reservierung erbeten

15:00 Uhr: Führung Stadtgeschichte(n). Preis: 3 Euro, bis 18 Jahre frei. Reservierung erbeten

Foto: Potsdam Museum / Frank Braun