Fahrzeug in Teltow gestohlen, Brand in Stahnsdorf

Am 29. März stellte der Benutzer eines Pkw in der Toronto-Straße in Teltow fest, dass sich sein Fahrzeug nicht mehr am vorgesehenen Abstellort befand. Er hatte das Fahrzeug am Vortag auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Unbekannte Täter hatten vermutlich das Keyless-System des Fahrzeugs überwunden und es anschließend entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet.

Am gleichen Samstag riefen mehrere Anwohner Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Florastraße in Stahnsdorf. Dort war aus ungeklärter Ursache ein Fahrradschuppen auf einem Grundstück in Brand geraten. Durch die starke Hitze- und Rauchentwicklung wurden in der Folge weitere umliegende Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Ein Haus blieb vorerst unbewohnbar. Zur Klärung der Brandursache wurde der Kriminaldauerdienst hinzugezogen und ein Strafverfahren eingeleitet. Über die Schadenshöhe liegen keine Angaben vor. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion führt die weiteren Ermittlungen.

Foto: Pixabay.com