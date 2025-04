Neuer Chefarzt im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow

Seit dem 1. April ist Dr. med. Boris Woldemar von Engelhardt der neue Chefarzt für die Fachabteilung für Orthopädie, Wirbelsäulen- und Unfallchirurgie im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow. Als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Spezielle Orthopädische Chirurgie (SOC) und Kinder-Orthopädie ist Dr. von Engelhardt ausgewiesener Experte auf seinem Gebiet.

„Mit der Berufung von Dr. von Engelhardt setzen wir einen weiteren Schritt zur Stärkung unserer Fachkompetenzen, insbesondere im Bereich der Speziellen Orthopädischen Chirurgie. Wir freuen uns, einen ausgewiesenen und sehr erfahrenen Spezialisten für das gesamte Fachgebiet der Endoprothetik der großen Gelenke gewonnen zu haben“, so Dr. Karsten Bittigau, Geschäftsführer des Ludwigsfelder Krankenhauses.“

Dr. von Engelhardt blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die mit einem Medizinstudium an der Berliner Charité begann. Nach über zehn Jahren ärztlicher Tätigkeit an renommierten Kliniken, konnte er bereits mit 38 Jahren Verantwortung für seine erste Chefarztstelle übernehmen.

Herr Dr. von Engelhardt ist einer der führenden Operateure im Bereich der Endoprothetik in Deutschland und hat sich in seinem Fachgebiet einen herausragenden Ruf erworben. Er ist ein Spezialist für die Endoprothetik und die Wechselendoprothetik, also den Ersatz eines bereits implantierten künstlichen Gelenks am Schulter- Hüft- und Kniegelenk gegen ein neues. Zu seinen weiteren Schwerpunkten zählen die arthroskopische und rekonstruktive Gelenkchirurgie des Schulter- und Kniegelenkes sowie komplexe Umstellungsosteotomien. Hierzu gehören auch knorpelrekonstruktive Verfahren, Bandplastiken, so zum Beispiel der Kreuzbänder nach Sportverletzungen, aber auch das gesamte Gebiet der Schulterchirurgie.

Seit über zehn Jahren ist Herr Dr. von Engelhardt für die deutschen Fachgesellschaften (DGOOC/AE, EndoCert) in der Qualitätssicherung als zertifizierter Fachexperte und Auditor von Endoprothetikzentren und auch als zertifizierter Senior-Hauptoperateur tätig. Als aktiver Kliniker, Instruktor, Auditor und Fachexperte für Endoprothetik trägt er seit Jahren maßgeblich zur Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der medizinischen Versorgung auf höchstem Niveau bei. „Mit seiner exzellenten Reputation, seinen herausragenden fachlichen Fähigkeiten und seiner beeindruckenden Führungserfahrung wird Dr. von Engelhardt entscheidend zur Weiterentwicklung unseres Hauses beitragen. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Innovationskraft eine Schlüsselrolle spielen wird“, so Dr. Bittigau weiter.

Abschließend bedankt sich Dr. Bittigau bei Herrn Fuad Ali, der die Abteilung in den vergangenen Monaten kommissarisch geleitet hat und sich künftig wieder umfangreicher der Wirbelsäulenchirurgie widmen wird.

Foto: Ärztlicher Direktor Dr. Burkhard Schult und Pflegedirektorin Sylvia Unger begrüßen Dr. Boris Woldemar von Engelhardt / Diakonissenhaus Teltow