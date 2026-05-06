Flüge jetzt direkt über Website und App des BER vergleichen und buchen

Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) baut sein digitales Serviceangebot weiter aus und macht die Reiseplanung noch komfortabler: Ab sofort können Passagiere Flüge weltweit direkt über die BER Website und App vergleichen und buchen.

Der Flughafen integriert dafür die Buchungsplattform des internationalen Anbieters Kiwi.com. Damit wird der Einstieg in die Reise so einfach wie nie – von der Inspiration bis zur Buchung an einem zentralen Ort.

„Wir machen es unseren Passagieren noch leichter, ihre Reise zu planen und zu buchen“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Mit dem neuen Service bündeln wir Information und Buchung an einem Ort und ermöglichen so eine intuitive und komfortable Reiseplanung. Unser Ziel ist es, Reisenden alle relevanten Angebote übersichtlich und verlässlich bereitzustellen. Die Zusammenarbeit mit Kiwi.com ist dafür ein weiterer wichtiger Schritt.“



Über die neu integrierte Plattform erhalten Reisende Zugriff auf eine große Auswahl an Flugverbindungen weltweit. Die Buchungsfunktion ergänzt bestehende digitale Buchungsangebote des BER, etwa zu An- und Abreise, Parken und weiteren Premium-Services wie den Lounges am Flughafen.



Kiwi.com stellt die technische Plattform für den Vergleich und die Buchung von Flügen bereit und ermöglicht den direkten Zugriff auf die jeweiligen Angebote der Airlines. Vertragspartner für die Buchung ist Kiwi.com beziehungsweise die ausführende Fluggesellschaft. Der Flughafen Berlin Brandenburg begleitet den Buchungsprozess als vermittelnde Plattform.

Foto: Pixabay.com