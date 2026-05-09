50 Jahre Freibad Kiebitzberge

Am 09. Mai feierte das Freibad Kiebitzberge sein Jubiläum. Seit einem halben Jahrhundert gehört es zu den festen Größen des Sommers.

Das 50-jährige Bestehen wurde mit einem bunten Programm, nostalgischen Momenten und viel Bewegung im Wasser gefeiert. Die Feierlichkeiten wurden von Kleinmachnows Bürgermeister Bodo Krause, Teltows Bürgermeister Andre Freymuth und Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albert eröffnet.. Auf der Bühne traten auf: die Tanzgruppe Kurrat, die Band JoinUs, die Tanz-AG der Eigenherd-Schule, die Showakrobatikgruppe Dragons und das Theater am Weinberg e. V.

Einen ausführlichen Beitrag zur Geschichte des Freibads Kiebitzberge können Sie in der August-Ausgabe des lokal.report nachlesen.

Fotos: Redaktion