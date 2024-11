Fachtag emotionale Entwicklung und emotionale Kompetenzen im Kleinkindalter

Das Netzwerk Gesunde Kinder Teltow-Fläming veranstaltet gemeinsam mit der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft sowie den Frühen Hilfen des Landkreises Teltow-Fläming und dem Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow am 4. Dezember von 13:00 bis 16:00 Uhr einen Fachtag. Die Veranstaltung findet im Konferenzraum des Krankenhauses, Albert-Schweitzer-Str. 40-44, 14974 Ludwigsfelde statt und richtet sich an interessierte Fachkräfte.

Thema sind emotionale Entwicklung und emotionale Kompetenzen im Kleinkindalter und damit verbundene Herausforderungen. Dazu wird die Psychotherapeutin und Landeskoordination Frühe Hilfen Brandenburg an der Fachhochschule Potsdam, Dipl.-Psych. Bärbel Derksen vortragen.

Sie nimmt die kindliche Entwicklung insbesondere in den ersten Lebensjahren in den Blick, in denen viele Grundlagen werden, und beleuchtet die Phasen, die die motorische, kognitive, sprachliche, soziale und emotionale Entwicklung durchlaufen.

Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation und mögliche Hilfestellungen, besonders in den ersten Lebensjahren, sollen im fachlichen Austausch diskutiert und erörtert werden.

In einem zweiten Beitrag wird der Chefarzt der Klinik für Pädiatrie im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow, Dr. Georg Reinholz, die Möglichkeiten der Kinderklinik vorstellen

Das Netzwerk Gesunde Kinder Teltow-Fläming unterstützt und begleitet Schwangere und Eltern mit Kindern bis drei Jahren unter anderem durch den Einsatz von ausgebildeten ehrenamtlichen Patinnen und Paten. Träger des Netzwerks ist das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow, das zum Unternehmensverbund Diakonissenhaus Teltow gehört.

Bild: Diakonissenhaus Teltow