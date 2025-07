Fachtag „Arbeit & Ausbildung PM – Fach- und Arbeitskräfte international“ am Seddiner See

Der demografische Wandel, der Fachkräftemangel in vielen Branchen sowie die Herausforderungen bei der Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte sind zentrale Zukunftsthemen für die Landkreise Brandenburgs – so auch für Potsdam-Mittelmark. Vor diesem Hintergrund laden das Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM der TGZ PM GmbH, die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB), die Integrationsbeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark sowie die kreisliche Wirtschaftsförderung am Donnerstag, den 17. Juli, herzlich zum Fachtag „Arbeit & Ausbildung PM – Fach- und Arbeitskräfte international“ ein.

Die Veranstaltung findet von 13:30 bis 17:00 Uhr in der Heimvolkshochschule am Seddiner See (Seeweg 2, 14554 Seddiner See) statt und richtet sich an Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, Bildungseinrichtungen, kommunale Akteure und Akteurinnen, Integrationsakteure sowie Interessierte aus der Region und darüber hinaus.

Internationale Fachkräfte – Potenzial für die Region

Internationale Fachkräfte spielen eine immer wichtigere Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Räume. Der Fachtag bietet eine Plattform, um Herausforderungen, Chancen und Strategien rund um die Gewinnung, Qualifizierung und Integration internationaler Arbeitskräfte zu diskutieren. Ziel ist es, Wissen zu vermitteln, konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und Vernetzung zu fördern.

Spannendes Programm mit Experten, Expertinnen und Best-Practice-Beispielen

Nach der offiziellen Begrüßung durch Dr. Christoph Löwer, Beigeordneter des Landkreises Potsdam-Mittelmark, eröffnen Steffi Randig, Bernd Schade und Clara Mnich vom Landkreis mit einem Kurzimpuls zum Thema „Internationale Fachkräfte als Motor regionaler Entwicklung“.

Es folgen zwei Impulsvorträge von Vertreterinnen der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH. Melanie Schreiber beleuchtet unter dem Titel „Gemeinsam mehr erreichen“ die verschiedenen Strategien und Programme zur Fachkräftegewinnung im internationalen Kontext. Pervin Sucuoglu thematisiert in ihrem Vortrag „Stolpersteine der Zuwanderung“ die rechtlichen, organisatorischen und sozialen Herausforderungen, die bei der Integration ausländischer Fachkräfte in den Arbeitsmarkt entstehen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf konkreten Praxisbeispielen aus der Region: Frau Druse von der regiobus Potsdam Mittelmark GmbH berichtet über die Integration internationaler Mitarbeitende in einem kommunalen Unternehmen. Issam Kanjo von der Initiative DaMOst bringt die Perspektive der Community ein und zeigt, wie lokale Netzwerke die Eingliederung ausländischer Fachkräfte erleichtern können.

Dialog, Netzwerken und Marktplatz der Möglichkeiten

Im Anschluss an die Vorträge sind alle Teilnehmenden eingeladen, sich in einer offenen Diskussionsrunde aktiv einzubringen: Welche Erfahrungen gibt es in der Region bereits? Wo liegen konkrete Unterstützungsbedarfe? Welche Akteure können zusammenarbeiten?

Zum Abschluss des Fachtags findet der „Marktplatz der Möglichkeiten“ statt – eine Ausstellung mit Experten, Expertinnen und Organisationen, die ihre Angebote rund um Integration, Ausbildung und Fachkräftegewinnung vorstellen. Dies bietet den Teilnehmenden eine hervorragende Gelegenheit zum Netzwerken und zur Information über konkrete Unterstützungsinstrumente – von Förderprogrammen über Beratungsangebote bis hin zu interkulturellen Schulungen.

Die Teilnahme am Fachtag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis spätestens 7. Juli 2025 über die Website des Netzwerkes Schule & Wirtschaftsforum PM möglich.

Fotos: Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM