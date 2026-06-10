Sondervermögen: Stahnsdorf investiert gezielt in Infrastruktur und Lebensqualität

Die Gemeindevertretung Stahnsdorf hat die Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen „Klimaschutz und Infrastruktur“ beschlossen. Insgesamt stehen der Gemeinde zusätzliche Investitionsmittel in Höhe von 5,269 Millionen Euro zur Verfügung.



Für die CDU/FDP-Fraktion stand von Beginn an fest, dass die zusätzlichen Mittel zielgerichtet und nachvollziehbar eingesetzt werden müssen. Im Mittelpunkt standen dabei Investitionen, die einen langfristigen Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger schaffen, die Infrastruktur stärken und die Entwicklung aller Ortsteile fördern. Hierzu haben wir Anfang des Jahres einen Beschlussantrag eingebracht, um die Verwendung der Mittel aus dem Sondervermögen vorzubereiten.



Das nun beschlossene Maßnahmenpaket umfasst Investitionen in Sport, Straßenbau, Klimaschutz, Feuerwehr, Mobilität und öffentliche Räume. Finanziert werden unter anderem der Ausbau von Sportanlagen in Stahnsdorf und Schenkenhorst, die Erneuerung und die Erschließung von Straßen, die Erweiterung der Feuerwache Güterfelde, die Neugestaltung des Friedrich-Weißler-Platzes, die Neubepflanzung der Potsdamer Allee sowie ein beleuchteter Radweg zwischen Güterfelde und Stahnsdorf.



Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Bürgerhaus am Dorfplatz. Für die CDU/FDP-Fraktion war die Umsetzung dieses Projekts ein zentrales Anliegen. Mit einer Gesamtinvestition von rund 1,56 Millionen Euro entsteht künftig ein Ort für Begegnung, Vereine und das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde. 700.000 Euro werden aus dem Sondervermögen finanziert, weitere rund 800.000 Euro aus regulären Haushaltsmitteln bereitgestellt.



Alexander Schweda, Co-Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion und Vorsitzender des Finanzausschusses, erklärt: „Mit dem Sondervermögen haben wir die Chance, Projekte umzusetzen, die unsere Gemeinde langfristig voranbringen. Entscheidend war für uns, die Mittel nicht nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen, sondern dort einzusetzen, wo sie einen nachhaltigen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger schaffen. Das beschlossene Paket stärkt die Infrastruktur, verbessert die Lebensqualität in allen Ortsteilen und setzt wichtige Impulse für die zukünftige Entwicklung Stahnsdorfs.“

Alexander Schweda, Co-Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion Stahnsdorf und Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Vergabe



Besonders positiv bewertet die Fraktion, dass es gelungen ist, fraktionsübergreifend einen Konsens über die Verwendung der Mittel zu erzielen. An dieser Stelle möchte sich die Fraktion für die konstruktive Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen bedanken. Mit Blick auf die kommenden Haushaltsberatungen kündigt die CDU/FDP-Fraktion zudem eine kritische Überprüfung der Investitionsplanung an. Zahlreiche Maßnahmen würden seit Jahren in den Investitionslisten geführt, ohne dass eine Realisierung absehbar sei.



Schweda dazu: „Nach der Sommerpause werden wir den Nachtragshaushalt und die Investitionsplanung für die kommenden Jahre genau analysieren. Wir müssen Prioritäten setzen und uns ehrlich machen. Investitionsvorhaben, deren Umsetzung auf absehbare Zeit nicht realistisch ist, gehören auf den Prüfstand. Unser Ziel ist ein transparenter, glaubwürdiger und finanzierbarer Haushalt.“



Die CDU/FDP-Fraktion sieht das Sondervermögen als wichtigen Baustein, um Stahnsdorf zukunftsfest aufzustellen und gleichzeitig die kommunalen Finanzen verantwortungsvoll zu steuern.

Fotos: Pixabay. com / CDU Stahnsdorf