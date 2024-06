Kapt‘ n Huck zurück an Bord

Der ehemalige WBO-Weltmeister (das Limit sind heute 90,72 Kg) Marco Huck, genannt „Kapt‘ n Huck“, geht wieder an Bord! Am 29. Juni findet das an Bord gehen in der Arena im Hotel ESTREL in Berlin-Neukölln gegen Evgenios Lazaridis aus Griechenland statt. Er trägt den Spitznamen „Achilles“. Der Kampf zwischen dem deutschen und dem griechischen Boxsportler ist auf 10 Runden-Schwergewichts-Kampf angesetzt.

Marco Huck ist 39 Jahre alt, Evgenios Lazaridis 36. Der Deutsche misst 188 cm, der Grieche 198. Marco Huck boxte zuletzt am 29. August 2020. Er besiegte einstimmig nach Punkten Dennis Lewandowski aus Greifswald. Marco Huck ist als Linksausleger bekannt. Jahrelang wurde er erfolgreich von Boxlegende Ulli Wegner trainiert.

„Kapt‘ n Huck“ kann folgende Bilanz aufweisen: Von 49 Kämpfen gewann er 42, davon 28 durch k.o. und 14 durch Punktsiege. 5 Mal ging er als Verlierer aus dem Ring, 1 Kampf wurde mit Unentschieden bewertet und 1 Kampf erfuhr keine Wertung. Bei seinen 5 Niederlagen verlor er 3 Kämpfe durch k. o. und 2 aufgrund von Punktniederlagen.

„Achilles“ boxte zuletzt am 20.April 2024. Er gewann den Kampf gegen Eugenio Milazzo durch technisches k. o. Von seinen 24 Kämpfen gewann der Grieche 19, davon 13 durch k. o. Von den 5 Niederlagen erfolgten 2 durch k. o. und 3 durch Punktniederlagen.

Der Boxkampf am 29. Juni in der Arena im Hotel ESTREL in Berlin-Neukölln zwischen Marco Huck und Evgenios Lazaridis ist der absolute Höhepunkt in dieser Kampfsportart in diesem Kalenderjahr. Boxfreunde dürfen sich darauf freuen, zwei absolute Topleute ihres Metiers anzutreffen. Karten unter Telefon: 05123-3764228.

Text: Volkert Neef / Foto: Frank Pfuhl