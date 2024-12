Deutschlands bester „Luftie“ kommt vom BER

Linus Schwenger von der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH ist bester Absolvent Deutschlands im Ausbildungsberuf „Luftverkehrskaufleute“. Der 21-Jährige wurde am 9. Dezember als einer von bundesweit 207 Top-Azubis von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) in Berlin ausgezeichnet.

Die Absolventinnen und Absolventen haben 2024 in ihren Abschlussprüfungen bei den jeweiligen Industrie- und Handelskammern die höchsten Punktzahlen in ihren Ausbildungsberufen erreicht und sich damit unter insgesamt rund 250.000 Prüfungsteilnehmenden durchgesetzt. Linus Schwenger erreichte bei den von der IHK Cottbus abgenommenen Prüfungen eine Durchschnittsnote von 1,0. Er erhielt gemeinsam mit allen anderen Bundesbesten bei einem Festakt im Berliner ECC Estrel Congress Center eine Urkunde und einen Pokal. Zu den Gratulanten zählten neben DIHK-Präsident Peter Adrian auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Jens Warnken, Präsident der IHK Cottbus.

Linus Schwenger begann am 1. August 2021 bei der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH ein ausbildungsintegriertes Studium in der Fachrichtung Luftfahrttechnik/Luftfahrtmanagement. Dazu gehörte zunächst eine auf 2,5 Jahre verkürzte Luftverkehrs-Ausbildung. Mit dem 2. Ausbildungsjahr begann parallel das Studium. Er wird es mit dem Bachelor of Engineering im Jahr 2026 abschließen.

Für seinen Traumberuf kam Linus Schwenger aus seiner Heimat am Bodensee nach Schönefeld. „Der damals gerade erst eröffnete BER reizte mich als Ausbildungsstätte besonders“, sagt Linus Schwenger. „Mit dem Flughafen zu wachsen und lernen, fand ich besonders interessant. Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und möchte mich bei allen bedanken, die mich auf meinem Weg unterstützt haben.“

Michael Halberstadt, Geschäftsführer Personal der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Meinen herzlichen Glückwunsch an Linus Schwenger. Ich freue mich sehr, dass er deutschlandweit der beste Luftverkehrskaufmann seines Ausbildungsjahrgangs ist. Dies zeigt, dass unsere Ausbildung am BER qualitativ hochwertig ist, und dass es sich lohnt, mit Motivation, Fleiß und Begeisterung einen Beruf zu erlernen. Ich bin überzeugt davon, dass er auch sein Studium mit Erfolg meistern wird.“

Jens Warnken, Präsident der IHK Cottbus: „Linus Schwenger ist als einer von drei Bundesbesten in Brandenburg geehrt worden. Er hat mit seinen außerordentlichen Leistungen besondere Zielstrebigkeit und großen Ehrgeiz unter Beweis gestellt. Die Wirtschaft baut auf Nachwuchsfachkräfte wie ihn. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Insgesamt arbeiten derzeit rund 130 Auszubildende und Dual Studierende bei der Flughafengesellschaft. Für den Ausbildungsbeginn im Sommer 2025 sind noch Bewerbungen für einen technischen Ausbildungsberuf möglich. Alle Angebote für Schüler:innen sind in der Jobbörse der Flughafengesellschaft aufgelistet.

Foto: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH