Stahnsdorf – Cannabis-Konsument schläft ein und verunfallt

Am 28 Juni wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf einer Landstraße zwischen Güterfelde und Marggraffshof gemeldet. Vor Ort trafen die Beamtinnen und Beamten einen 44-jährigen Autofahrer an, der unverletzt geblieben war, nachdem er zuvor mit seinem Fahrzeug gegen eine Leitplanke geprallt war.

Im Gespräch gab der Mann an, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben und in der Folge am Steuer eingeschlafen zu sein. Zudem stellte sich heraus, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

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