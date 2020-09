Mit einer „schwarzen“ Green Airlines von Karlsruhe nach Berlin – Buchungsstart hat begonnen – Ökoimage wird gepflegt

Uschi Lang

Mit November startet die jüngste deutsche Fluggesellschaft Green Airlines ihren ersten Linienflug von Karlsruhe-Baden Baden zum neuen Berliner Flughafen BER. Insgesamt sind jede Woche 16 Abflüge geplant und können ab sofort gebucht werden. Bei jeder Buchung ist die Bordverpflegung, ein Reisekoffer (bis zu 20kg) und ein Handgepäckstück (bis zu 8 kg) sowie ein Nahverkehrsticket für die Fahrt zum Flughafen und zurück inkludiert. Die Emissionen an Treibhausgasen werden bei Green Airlines direkt mit dem Ticketkauf überkompensiert.

Die Flüge vom ehem. Militärflughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) starten wochentags jeweils um 6.30, 15.00 und 19.00 Uhr. Vom künftigen Hauptstadtairport BER geht es um jeweils um 8.30, 17.00 und 21.00 Uhr wieder zurück Richtung der badischen Metropole und IT Standort Karlsruhe. Am Sonntag haben Reisende die Gelegenheit um 18.30 Uhr ab FKB und um 20.30 Uhr ab dem BER zu fliegen. Zum Einsatz kommen Flugzeuge des Typs ATR 72-500 (sie gehören zur dänischen Air Alsie) mit Platz für 64 Passagiere.

Mit ihrem Nachhaltigkeitskonzept will die Airline nicht nur dazu beitragen, den Flugbetrieb so CO2-neutral wie möglich zu gestalten, sondern auch durch die Überkompensation klimapositives Fliegen ermöglichen. Die geleisteten Kompensationszahlungen fließen in Umweltprojekte, wie Aufforstungen oder regionale Projekte im Bereich erneuerbaren Energien. Zum Konzept zählt auch die Einbindung regionaler Partner wie etwa „Gelbfüßler“, die Karlsuhrer Pralinenmanufaktur beim Catering und die Integration von Nahverkehrstickets.

Bereit zum Abslug nach Berlin: die schwarzen Regionalverkehrflugzeuge vom Typ ATR 72-500.

„Die ersten Buchungen sind bereits eingegangen und bestätigen, daß es großes Interesse an der Verbindung gibt. Bis zum Erstflug haben wir das Ziel das Buchungssystem zudem mit weiteren Funktionalitäten zu ergänzen. Unsere nächsten großen Features, sind neben der für Passagiere kostenlosen Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr in Karlsruhe und Berlin, das automatisierte Buchen über Messenger. Auch eine größere Auswahl an Self-Services, mit denen der Passagier die Möglichkeit hat, eigenständig Änderungen an der Buchung vorzunehmen, wie beispielsweise Namensänderungen oder Umbuchungen, ist in Planung“, sagt Stefan Auwetter, Gründer & CEO bei Green Airlines.

Flüge können ab 119.- Euro gebucht werden. Lassen wir uns überraschen…Wir wünschen jedenfalls der neuen Airline „Glück ab – gut Land“.

Auf Fluggäste aus Karlsruhe/Baden-Baden wartet mit dem Checkpoint Charlie eine besondere Sehenswürdigkeit Berlins.

Über Green Airlines

Green Airlines ist eine 2020 gegründete deutsche Fluggesellschaft, die sich zum Ziel gemacht hat, den Flugverkehr in Deutschland und Europa nachhaltiger und grüner zu gestalten. Bei ihrem bisher einzigartigen Konzept setzt Green Airlines auf CO2-Kompensation, Vermeidung von Plastikabfall, Einsatz von Bio-Kerosin und Zusammenarbeit mit regionalen Cateringanbietern sowie schlanke Unternehmensprozesse durch den Einsatz der Digitalisierung. Ab der Basis Karlsruhe/Baden-Baden bietet Green Airlines ab November 2020 Flüge nach Berlin an. Aufhorchen läßt die „schwarze Airline“ auch, da sie Flugziele wie WIEN, Sylt, Rostock, Friedrichshafen und Dresden anpeilt.