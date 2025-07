Gewerbe- & Job-Messe Teltow – 50 Unternehmen aus der Region stellen sich vor

Am 4. Juli öffnete die Gewerbe- & Jobmesse Teltow ihre Türen, erstmals in der modernen Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow. Von 10:00 bis 17:00 Uhr präsentierten fast 50 Unternehmen aus der Region Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf (TKS) ihre Ausbildungs- und Jobangebote. Organisiert wurde die Veranstaltung wie in den Vorjahren vom Regionalen GewerbeVerein TKS e.V.

Die diesjährige Messe fand erstmals in der Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow statt. Die moderne Schule bot eine optimale Infrastruktur und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch zu Fuß gut erreichbar. Die Messe richtete sich an Schüler, Fachkräfte, Quereinsteiger und alle, die sich über die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten in der Region informieren möchten. Besucher erwartete ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, moderiert von Jens Herrmann, Chefredakteur und Moderator bei BB RADIO.

Olaf Binek vom Regionalen Gewerbeverein und Landrat Marko Köhler begrüßten die Gäste, darunter in der Mehrzahl Schüler, die sich schon bald um die Ausstellerstände scharten und interessierte Fragen stellten. Marko Köhler lobte den schönen Veranstaltungsort und scherzte, dass sich heutzutage die Firmen eher bei den Schülern bewerben müssten als umgekehrt.

Von 10:00 bis 17:00 Uhr informierten sich über 1.000 Besucherinnen und Besucher bei 46 namhaften Ausstellern aus Industrie, Handwerk, Dienstleistung und öffentlichem Dienst über berufliche Chancen in der Region.

Technik, Elektronik und IT

Viele Firmen aus diesen Branchen waren vertreten. Spitzke European Class ist als Systemlieferant mit einem umfangreichen Portfolio in den Bereichen Fahrweg, Technik, Ausrüstung/Elektrotechnik, Großprojekte/Ingenieurbau, Logistik und Fertigung tätig und treibt so die schienengebundene Mobilität voran. Mit 2.500 Mitarbeitern an 18 Standorten ist das Unternehmen eines der größten auf der Messe vertretenen. Aktuell sind noch 20 Ausbildungsplätze frei. Point S ist ein Reifenhersteller mit 3.300 Filialen bundesweit, in der Filiale Stahnsdorf arbeiten 8 Mitarbeiter. Neben Azubis werden auch Mechatroniker mit einem Hochvoltschein gesucht, denn nur diese dürfen bei E-Autos den Reifenwechsel vornehmen.

Um hervorragende Triebwerke zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten, sind hervorragend ausgebildete Mitarbeiter unerlässlich. An allen deutschen Standorten bildet die MTU deshalb Schüler für den eigenen Bedarf aus. Am Standort Ludwigsfelde arbeiten über 1.200 Menschen. Ausgebildet werden Maschinenbauer, Logistiker, aber im Dualen Studium auch Maschinenbauer. Platz ist für 24 Auszubildende und zwei Studenten. Alle, die die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, werden übernommen. RASK ist skandinavisch und heißt soviel wie „Vital“. Dabei handelt es sich keineswegs um ein Gesundheitsunternehmen, sondern um ein Straßenbauunternehmen, spezialisiert auf Pflasterarbeiten von der Autobahn bis zu Parkanlagen. Zum „Schnuppern“ bietet das Unternehmen Ferienjobs und Praktika. NTT DATA ist ein IT Provider und hat neben sechs deutschen Standorten einen Sitz in Teltow in der Rheinstraße. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 330.000 IT-Mitarbeitende. Pro Jahr werden in Teltow drei Azubis ausgebildet, derzeit ist noch eine vakant! Ein weiteres in Teltow ansässiges Unternehmen ist DENS GmbH. Dort wird Praxissoftware für Zahnarztpraxen in ganz Deutschland hergestellt. Neben ausgebildeten IT-Servicetechnikern suchen die Teltower noch Azubis, die sich für Büromanagement interessieren.

Die Teltower Bürgermeisterkandidatin Claudia Eller-Funke (SPD) und der Vorstandsvorsitzende des Regionalen GewebeVereins TKS, Olaf Binek.

Schule und Ausbildung

Viele technische und Verwaltungsberufe können auch an der TH Wildau erlernt werden. Abitur ist nicht immer notwendig, für eine fachgebundene Ausbildung reicht eventuell auch eine Fachoberschulreife (MSA). Im Gegensatz zu einer Universität ist die Ausbildung dort praxisorientierter. Für das Land Brandenburg werden dort alle Verwaltungsfachleute ausgebildet und erwerben dort den Bachelor of Law. Zurzeit werden drei Azubis für die IT, die Verwaltung und die Bibliothek gesucht. In der Medienschule Babelsberg lernen und studieren zurzeit 160 Schülerinnen und Schüler. Ein Mitarbeiter demonstrierte den interessierten Jugendlichen am Laptop Fotobearbeitung und Lichttechnik. Auch das Oberstufenzentrum Werder war mit einem Stand vertreten. Dort werden vor allem kaufmännische, soziale und grüne Inhalte vermittelt. In einem eigenen Labor kann man sich zum Beispiel in zwei Jahren Vollzeitausbildung zur Biologisch-Technischen Assistentin ausbilden lassen. Tätigkeitsbegleitend wird zum Erzieher oder zur Erzieherin ausgebildet.

Gesundheit und Pflege

Senvital ist ein Senioren- und Pflegezentrum mit 140 Plätzen in Kleinmachnow. Auch dort werden dringend Azubis und Fachkräfte gesucht. Um einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, wie es einem im Alter so gehen könnte, hatten die beiden Damen am Stand Brillen bereitgelegt, die verschiedene altersbedingte Augenkrankheiten wie Grauer Star oder Glaukom simulierten. Gleich daneben hatte sich das Diakonissenhaus Teltow platziert, die Fachkräfte und Nichtfachkräfte für ihre Wohnstätten für Menschen mit Behinderung und ihre Werkstatt suchen. Dort gibt es auch die Möglichkeit, ein Praktikum oder ein freiwillig soziales Jahr zu absolvieren.

Der Teltower CDU-Bürgermeisterkandidaten Andre Freymuth und Tabea Gutschmidt (CDU).

Öffentlicher Dienst

Dicht umringt waren immer die Stände der Bundes- und Landespolizei. Polizisten in voller Montur, natürlich mit Pistolenhalfter, standen Rede und Antwort. Allein das Land Brandenburg sucht jedes Jahr 540 junge Menschen zur Ausbildung. Aber, warnt der Beamte, die Ausbildung sei hart. Von den 4.000 Bewerbern schaffte es gerade mal die Hälfte, zur Ausbildung zugelassen zu werden und davon brächen auch noch rund die Hälfte ab. Um überhaupt genügend Bewerberinnen und Bewerber zu gewinnen, sind die Kriterien schon stark abgesengt worden. Aber spannend allemal.

Natürlich fehlte auch ein Bus der Bundeswehr nicht, kein Wunder, sucht sie doch händeringend Nachwuchs. Neben den militärischen Ausbildungen gibt es aber auch knapp 50 zivile Ausbildungsberufe bei der Bundeswehr. Darüber hinaus bietet die sie über 120 zivilberufliche Aus- und Weiterbildungen auf Gesellen- und Meisterebene und verschiedene Studiengänge für Soldatinnen und Soldaten an.

Das breite Spektrum der Aussteller reichte von international tätigen Großunternehmen bis hin zu regional verankerten Mittelständlern.

Gastronomie

Arbeit in der Gastronomie ist kein „five-to-nine-Job“ und deshalb nicht immer beliebt. Doch eine Auszubildene aus Grimm’s Hotel, die mit ihrem Chef auf die Messe gekommen war, schilderte, wie abwechslungsreich der Job sei, ob an der Rezeption, in der Küche, Restaurant oder in der Buchhaltung, immer habe man mit Menschen zu tun. Nachdem das märchenhafte Hotel bereits Dependancen am Potsdamer Platz und in Mitte eröffnet hat, wurde in Teltow das dritte Grimm’s Hotel eröffnet.

Nicht alle Aussteller konnten hier vorgestellt werden, aber es zeigt, wie vielfältig die Arbeits- und Ausbildungswelt ist. Verständlich, dass sich manche Schulabgänger schwertun, sich zu entscheiden. Um so wichtiger sind solche Jobmessen und die Change, so viele regionale Anbieter gebündelt an einem Ort befragen zu können.

Fotos: Redaktion