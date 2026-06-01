Ausbildungsmesse „Level Up“ bringt Unternehmen, Jugendliche und Familien zusammen

Gute Gespräche, neue Kontakte und zahlreiche Perspektiven für die berufliche Zukunft: Die Ausbildungsmesse „Level Up“ hat am Samstag erneut viele Besucherinnen und Besucher auf den Marktplatz in Bad Belzig gelockt. Bereits zum achten Mal bot die Veranstaltung eine zentrale Plattform für Berufsorientierung und den Austausch zwischen Unternehmen, Institutionen und Interessierten aus der gesamten Region.

Zur offiziellen Eröffnung begrüßten Bürgermeister Dr. Robert Pulz, der Beigeordnete des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Dr. Christoph Löwer, sowie Sandra Stahl, Geschäftsführerin operativ der Agentur für Arbeit Potsdam, die Gäste der Messe. In ihren Ansprachen hoben sie die Bedeutung regionaler Netzwerke und persönlicher Begegnungen für die Fachkräftesicherung hervor. „Unsere Region bietet jungen Menschen vielfältige berufliche Chancen – genau das macht die Messe sichtbar“, betonte Bürgermeister Dr. Robert Pulz. „Es ist wichtig, frühzeitig Kontakte zwi-schen Unternehmen und potenziellen Fachkräften zu schaffen und gleichzeitig zu zeigen, wie at-traktiv das Arbeiten und Leben in unserer Region sein kann.“

Auf dem Marktplatz präsentierten sich knapp 50 Aussteller aus den Bereichen Handwerk, Industrie, Gesundheit, Verwaltung, Pflege, Handel und Sicherheitswesen. Neben regionalen Unternehmen informierten auch öffentliche Einrichtungen, soziale Träger sowie Bildungsinstitutionen über Ausbildungs-, Studien- und Einstiegsmöglichkeiten.

Organisiert wurde die Messe erneut gemeinsam vom Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM, der Stadt Bad Belzig sowie der Agentur für Arbeit Potsdam. Ziel der Veranstaltung ist es, Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen Orientierung zu geben und Unternehmen mit potenziellen Nachwuchskräften zusammenzubringen. „Die Ausbildungsmesse zeigt, wie wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, öffentlicher Hand und Bildungsakteuren in unserer Region ist. Nur gemeinsam gelingt es, jungen Menschen und Fachkräften klare Perspektiven aufzuzeigen und nachhaltige Kontakte zu ermöglichen“, betonten die Organisatoren.

Dr. Christoph Löwer unterstrich die Bedeutung solcher Angebote für den Landkreis Potsdam-Mittelmark: „Die Ausbildungsmesse zeigt eindrucksvoll, wie engagiert Unternehmen und Institutionen in unserer Region zusammenarbeiten. Für viele junge Menschen entstehen hier erste wichtige Kontakte, aus denen Praktika, Ausbildungsplätze oder langfristige berufliche Perspektiven werden können.“ Besonders positiv wurde die Vielfalt der vertretenen Branchen aufgenommen. Neben regionalen Unternehmen wie der BEFA Belziger Fahrzeugbau GmbH, den Stadtwerken Bad Belzig, der Mende GmbH oder dem Paulinenhof präsentierten sich unter anderem auch Polizei, Bundeswehr, die Agentur für Arbeit, soziale Einrichtungen sowie verschiedene Bildungsträger. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich direkt bei Unternehmen über Anforderungen, Karrierewege und Entwicklungsmöglichkeiten zu informieren. Dabei standen nicht nur Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Auch Erwachsene, die sich beruflich neu ori-entieren oder einen Wiedereinstieg planen, nahmen die Angebote der Messe aktiv wahr.

Sandra Stahl, Geschäftsführerin operativ der Agentur für Arbeit Potsdam, betonte den offenen Charakter der Veranstaltung: „Berufsorientierung endet nicht nach der Schulzeit. Die Messe richtet sich bewusst an Menschen jeden Alters und bietet die Möglichkeit, unkompliziert mit Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen ins Gespräch zu kommen. Genau diese direkten Begegnungen sind häufig der erste Schritt in eine neue berufliche Zukunft.“ Ergänzt wurde das Angebot durch Mitmachaktionen, persönliche Beratungsgespräche sowie In-ormationsstände zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Region.

Auch das familienfreundliche Konzept der Veranstaltung trug zur positiven Atmosphäre bei. Während sich Jugendliche und Erwachsene informierten, sorgten gastronomische Angebote, ein Kuchenbasar des Fläming-Gymnasiums sowie eine Hüpfburg für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Die bewusste Terminwahl an einem Samstag ermöglichte es vielen Familien, die Messe gemeinsam zu besuchen.

Die Veranstalter zogen am Ende des Tages ein positives Fazit. Die hohe Beteiligung der Unternehmen und das große Interesse der Besucherinnen und Besucher hätten erneut gezeigt, welchen Stellenwert die Ausbildungsmesse „Level Up“ inzwischen in der Region einnimmt.

Die nächste Ausgabe der Messe ist bereits geplant: Am 26. November in der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig wird „Level Up“ erneut Gelegenheit bieten, berufliche Perspektiven kennenzulernen und wichtige Kontakte für die Zukunft zu knüpfen.

Fotos: Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH