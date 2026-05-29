Zukunftsfähig wirtschaften: Seminar und Fachtag zu sozialem Unternehmertum am 07. Juli in Beelitz-Heilstätten

Wie können Unternehmen Fachkräfte gewinnen, langfristig binden und gleichzeitig gesellschaftliche Verantwortung übernehmen? Mit diesen zentralen Fragen beschäftigen sich ein praxisorientiertes Seminar am Vormittag sowie der anschließende Fachtag „Arbeit & Ausbildung – Zukunftsfähig wirtschaften: Soziale Innovationen als Wettbewerbsvorteil“ am 07. Juli im Kompetenzzentrum für Soziales Unternehmertum in Brandenburg in Beelitz.

Die Veranstaltungen werden vom Team Schule & Wirtschaftsforum PM der TGZ PM GmbH im Auftrag und mit Mitteln der kreislichen Wirtschaftsförderung Potsdam-Mittelmark organisiert. Unterstützt werden sie durch die Kooperationspartner Kompetenzzentrum für Soziales Unternehmertum in Brandenburg, Social Impact sowie die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB).

Den Auftakt bildet am Vormittag das Seminar „Gesellschaftliches Engagement als Erfolgsfaktor moderner Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen“. Hier erhalten die Teilnehmenden praxisnahe Einblicke in moderne Ansätze der Unternehmensführung und lernen, wie sich Werteorientierung, Partizipation und gesellschaftliches Engagement gezielt in bestehende Strukturen integrieren lassen. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken und sich im Wettbewerb um Fachkräfte zukunftssicher aufzustellen.

Im Mittelpunkt steht die Erkenntnis, dass Fachkräfte heute zunehmend Wert auf Sinnhaftigkeit, Mitgestaltung und ein werteorientiertes Arbeitsumfeld legen. Unternehmen, die gesellschaftliches Engagement glaubwürdig leben und kommunizieren, können sich daher klar im Wettbewerb differenzieren und langfristig erfolgreich positionieren. Das Seminar bietet neben fachlichen Impulsen auch Raum für Austausch und Diskussion eigener Erfahrungen.

Am Nachmittag knüpft der Fachtag „Arbeit & Ausbildung“ direkt an die Inhalte des Seminars an und erweitert diese um konkrete Praxisbeispiele, strategische Perspektiven und Fördermöglichkeiten. In Fachbeiträgen und Impulsvorträgen werden unterschiedliche Facetten sozialen Unternehmertums beleuchtet – von gesellschaftlichem Engagement als Erfolgsfaktor über Förderinstrumente bis hin zu wirkungsorientierten Gründungsansätzen.

Nach der Begrüßung durch Dr. Christoph Löwer, Beigeordneter des Landkreises Potsdam-Mittelmark, erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Gründung und Förderung. Praxisberichte – unter anderem aus Unternehmen – zeigen anschaulich, wie soziales Engagement erfolgreich umgesetzt werden kann und welche Effekte sich daraus für Mitarbeitende, Kundschaft und die regionale Wirtschaft ergeben.

„Zukunftsfähiges Wirtschaften bedeutet heute, ökonomischen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung zu verbinden. Mit dem Seminar und dem Fachtag möchten wir Unternehmen konkrete Wege aufzeigen, wie sie diesen Wandel aktiv gestalten und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken können“, betont Dr. Christoph Löwer.

Ein zentraler Bestandteil des Fachtags ist der offene Austausch: In Diskussionsrunden sowie beim abschließenden „Marktplatz“ haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kooperationen anzustoßen. Verschiedene Institutionen stellen ihre Unterstützungsangebote vor und geben Einblicke in Förderprogramme sowie Beratungsstrukturen.

Die Kombination aus Seminar und Fachtag bietet den Teilnehmenden einen umfassenden Zugang zum Thema: Während am Vormittag Grundlagen und strategische Ansätze vermittelt werden, steht am Nachmittag die praktische Anwendung und Vernetzung im Fokus. So entsteht ein ganzheitliches Bild davon, wie Unternehmen soziale Innovationen nutzen können, um langfristig erfolgreich zu bleiben.

Mit dieser Veranstaltungsreihe setzt der Landkreis Potsdam-Mittelmark gezielt Impulse für eine moderne, nachhaltige und wettbewerbsfähige Wirtschaft in der Region. Unternehmen, Gründungsinteressierte und Netzwerkpartner sind eingeladen, sich aktiv einzubringen und gemeinsam neue Perspektiven für die Arbeitswelt von morgen zu entwickeln.



Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich. Informationen und Anmeldung sind online möglich oder per E-Mail bei mandy.grosse@tgzpm.de

Foto: Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark GmbH