Neue Hauptstadtverbindungen nach London und Lissabon

Ab sofort verbindet Eurowings den BER nonstop mit der britischen Hauptstadt London und Lissabon, der Hauptstadt Portugals. Die neuen Ziele bilden den Auftakt zur weiteren Expansion der Lufthansa-Tochter am Flughafen Berlin Brandenburg.

London gehört zu den meistgefragten Reisezielen aus der Hauptstadtregion. Eurowings fliegt die Strecke ab sofort 12-mal pro Woche. Montag bis Freitag stehen in den Tagesrandzeiten – am frühen Morgen und am späten Nachmittag – jeweils zwei tägliche Verbindungen im Flugplan, die flexibel sowohl Tages- als auch mehrtägige Geschäftsreisen ermöglichen. Hinzu kommt je ein Flug am Samstagmorgen und späten Sonntagnachmittag. Städteurlauber werden die späte Rückflugzeit am Sonntag zu schätzen wissen: Sie erlaubt es ihnen, den letzten Tag des Aufenthalts noch gut auszuschöpfen.

Auch die dynamische Metropole Lissabon in Südwesteuropa ist ein beliebtes Reiseziel bei Touristen wie Geschäftsreisenden gleichermaßen. Bis zu dreimal pro Woche, jeden Montag und Freitag und in den Sommerferien auch am Mittwoch, fliegt Eurowings ab sofort in die Hauptstadt Portugals. „Eurowings setzt mit nun insgesamt neun am BER stationierten Flugzeugen und einem deutlich ausgeweiteten Streckennetz ein starkes Zeichen für den Ausbau der Luftverkehrsanbindung der Hauptstadtregion“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. „Dieses Bekenntnis zum Standort BER ist genau die Art von Partnerschaft, die wir brauchen, um unseren Flughafen nachhaltig weiterzuentwickeln und das Angebot für Geschäfts- und Urlaubsreisende auszubauen.“

Die neuen Hauptstadtstrecken sind der Auftakt einer Wachstumsphase von Eurowings, am BER. Untermauert wird sie durch die Stationierung von zwei weiteren Flugzeugen am Standort. Die Airline baut im neuen Sommerflugplan ihre Präsenz systematisch aus und stärkt die Anbindung an europäische Hauptstädte sowie beliebte Ferienziele. Mit der Anfang Mai folgenden Verbindung nach Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, sowie den drei neuen Urlaubsdestinationen Olbia und Neapel in Italien sowie Kavala in Griechenland wird das Streckennetz breiter und vielfältiger als je zuvor. Davon profitieren Reisende ebenso wie Wirtschaft und Tourismus in Berlin und Brandenburg. Frequenzerhöhungen nach Palma de Mallorca, Stockholm, Zürich und weiteren Zielen bauen auf bewährten Strecken das Angebot gezielt aus. Insgesamt fliegt Eurowings im Sommerflugplan 2026 vom BER zu 43 Zielen in 20 Ländern.

Neue Hauptstadtverbindungen:

London Heathrow (Großbritannien), seit 29. März, bis zu 12-mal pro Woche

Lissabon (Portugal), seit 30. März, bis zu 3-mal pro Woche

Sarajevo (Bosnien und Herzegowina), ab 09. Mai, bis zu 2-mal pro Woche

Neue Feriendestinationen

Neapel (Italien), ab 04. April, bis zu 2-mal pro Woche

Olbia (Italien), ab 10. Mai, bis zu 2-mal pro Woche

Kavala (Griechenland), ab 09. Juli, 2-mal pro Woche

Frequenzerhöhungen

Mallorca (Balearen, Spanien), plus sechs Frequenzen pro Woche

Stockholm (Schweden), bis zu plus vier Frequenzen pro Woche

Zürich (Schweiz), Göteborg (Schweden) und Split (Kroatien), je plus zwei Frequenzen pro Woche

Bilbao (Spanien), Faro (Portugal), Helsinki (Finnland), Larnaka (Zypern), je plus eine Frequenz pro Woch

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