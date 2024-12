Das Jahr 2024 in 12 Bildern aus der Region

Das Jahr 2024 – laut Copernicus Climate Change Service (C3S) der EU das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren – neigt sich dem Ende zu. Inflation, der andauernde Krieg in der Ukraine sowie Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen waren einige der Themen, die den Alltag bestimmten. In 12 ausgewählten Bildern lassen wir das Jahr in unserer Region Revue passieren und freuen uns auf ein spannendes Jahr 2025!

Spätestens nach den beiden Vorstellungen am 13. und 14. Januar ist Lino Frieses Circus Varieté in aller Munde. Minutenlang applaudieren ihm tausende Zuschauer, die an den beiden Abenden in die neuen Kammerspiele in Kleinmachnow geströmt sind. „Die harte Arbeit im Vorfeld hat sich gelohnt“, sagt Lino Friese. „Denn das ist Zirkus. Knochenarbeit!“ Aus dem Mund eines gerade 22-Jährigen klingt diese Erkenntnis umso beeindruckender. Foto: Lino Friese

Mitglieder des Anglervereins Teltower Knicklichter e. V. und des Güterfelder Vereins fischten mehr als eine halbe Tonne Müll aus dem Güterfelder See. Mit ihrer Aktion wollten die Teilnehmer zeigen, dass den Sportfischern die Qualität der Gewässer in unserer Region am Herzen liegt. Bereits im vergangenen Jahr sammelte der Verein mehr als eine halbe Tonne Müll aus einem Abschnitt des Teltowkanals zwischen Schleuse und Rammrathbrücke. Damals entsorgte der Verein den gesammelten Müll auf eigene Kosten. Diesmal unterstützte ihn die Gemeinde Kleinmachnow. Bürgermeister Grubert sagte zu, dass der Müll abgeholt, sortiert und fachgerecht entsorgt wird. „Wir machen auf jeden Fall weiter“, so der Verein. Foto: Anglervereins Teltower Knicklichter e. V.

Mehr als tausend Stolpersteine erinnern in Brandenburg an Menschen, die während der NS-Zeit verfolgt, ermordet, deportiert oder vertrieben wurden. Am 6. März verlegte der Künstler Gunter Demnig, Initiator der Aktion Stolpersteine, an sechs Orten in Teltow weitere Stolpersteine. Foto: Redaktion

Im April versammeln sich zahlreiche Eltern mit ihren Kindern bei strömendem Regen, um gegen die geplante Schließung der Grundschule Auf dem Seeberg zu protestieren. Foto: Ute Bönnen

Damit hatte er nicht gerechnet: Lucas Götze (26) hatte sich für Ende Mai einen Termin im Bürgerservice gebucht, um sich als Neubürger in Ludwigsfelde anzumelden. Als er den Bürgerservice verließ, regnete es Konfetti und Bürgermeister Andreas Igel stand mit einem Blumenstrauß vor ihm. „Sie sind es. Sie sind der 30.000. Einwohner unserer Stadt!“, überrumpelte der Bürgermeister den frischgebackenen Ludwigsfelder, der in Genshagen wohnt. Foto: Stadt Ludwigsfelde

Am 07. Juni um 11:34 Uhr versammelten sich Polizeibeamte und Feuerwehrleute auf dem Hof der Polizei- und Feuerwache Teltow zu einer gemeinsamen Schweigeminute. Sie gedachten damit der Opfer der Messerattacke vom 31. Mai in Mannheim, bei der dem 29-jährige Polizeihauptkommissar Rouven Laur schwer verletzt worden war. Trotz sofortiger Notoperation und künstlichem Koma verstarb Rouven Laur am 02. Juni an den Folgen des Angriffs.

Foto: Redaktion

Die Stadt Teltow erhält im Rahmen eines Förderprojektes zur Fußball-Europameisterschaft 2024 der Männer ihren ersten Trinkwasserbrunnen. Der Brunnen wurde am 02. Juli in der Potsdamer Straße 7-9, vor dem Gesundheitszentrum übergeben und in Betrieb genommen. Foto: Redaktion

Am 2. August wurde auf dem Südwestkirchhof der Karikaturist, Grafiker und Feuilletonist Harald Kretzschmar (geb. 23.5.1931) beigesetzt. Seiner Wahlheimat, in der er seit 1956 lebte, hat er insbesondere mit seinem Buch „Paradies der Begegnungen: Der Künstlerort Kleinmachnow“ ein Denkmal gesetzt. Über viele Jahre hat Harald Kretschmar den Lokal.report mit seinen Beiträgen bereichert. Foto: Axel C.W. Mueller

Am 25. September fand die feierliche Schlüsselübergabe für die neue Grundschule Lindenhof statt. Mit einer Gesamtinvestition von rund 27 Millionen Euro ist die neue vierzügige Grundschule in der Mühlenstraße 15 das wohl größte kommunale Infrastrukturprojekt der 2020er Jahre. Foto: Gemeinde Stahnsdorf

Am Nachmittag des 24.Oktober 2024 machte die Deutsche Bahn (DB) es offiziell – sie verzichtet für lange

Zeit auf den Bau eines Bahninstandhaltungswerks in der Gemeinde Stahnsdorf. Dies verkündete

sie in einem Schreiben, das den Medien zuging, nicht jedoch der Gemeinde Stahnsdorf. Foto: Bürgerinitiative ­„Lebensraum Stahnsdorf“



Am 14. November 1989 wurde der Grenzübergang zwischen Teltow und Berlin-Lichterfelde geöffnet – vier Tage nach dem Mauerfall am Brandenburger Tor. Zum Jahrestag haben sich rund 50 Teltower und Lichterfelder Bürgerinnen und Bürger auf dem ehemaligen Todesstreifen getroffen und feierlich angestoßen. Foto: Elisabeth Kaufmann