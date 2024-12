Weihnachtsmann und Wichtel im Fontanehof Seniorenheim Ludwigsfelde

Dicht gedrängt und voller Vorfreude erwarteten am 24. Dezember vielzählige Senioren und Pflegekräfte des Fontane Seniorenheims in Ludwigsfelde den Weihnachtsmann und seine Wichtel des Initiative Familie in LU e.V., die viele Weihnachtspräsente im Gepäck hatten.

Die Aktion ist Bestandteil einer Kooperation des Vereins mit der Drogeriemarktkette dm. Diese hatte in der Vorweihnachtszeit einen Wunschbaum der Senioren mit gepackten Weihnachtstüten in ihrer Filiale aufgestellt und die Tüten zum Verkauf angeboten.

„Uns ist wichtig, dass wir die Senioren in der für manche durchaus schwierigen Weihnachtszeit nicht alleine lassen und ihnen etwas für ihr Lebenswerk zurückgeben können. Gleiches gilt für die Pflegekräfte, ihnen gilt unser besonderer Dank und unsere Wertschätzung für ihren täglichen Einsatz, ob in der Eins-zu-eins-Betreuung oder im Seniorenheim“ so Niels Laag, Vorstandsvorsitzender des Vereins.

Musikalische Unterstützung gab es vom Gemischten Chor Ludwigfelde und so dauerte es nicht lange und die Senioren stimmten mit ein und bedankten sich mit einem kleinen Weihnachtsständchen bei den Wichteln. „Ein wundervoller Vormittag. Unser Dank gilt den zahlreichen Kunden für den Kauf der Weihnachtstüten, dem Team der dm-Filiale sowie dem Fontanehof in Ludwigsfelde für diese tolle Kooperation.“ so Cindy Mund, Vorstandsmitglied des Initiative Familie in LU e.V. Alle waren sich einig, dass nun Weihnachten kommen kann und es im nächsten Jahr eine Fortsetzung dieser Aktion geben wird.

Foto: Initiative Familie in LU e.V.