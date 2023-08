Brücke über die Nuthe freigegeben

Die lang ersehnte Verbindung zwischen den Ortsteilen Tremsdorf und Gröben ist wieder hergestellt! Ludwigsfeldes Bürgermeister Andreas Igel und Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig begrüßten die zahlreichen Bürgerinnen und Bürger, die zur Wiedereröffnung der neuen Brücke über den Nuthegraben gekommen waren.

Mit Stolz und Freude durchschnitten die beiden Stadtoberhäupter symbolisch das rote Band in der Mitte der Brücke und vollendeten damit ein Projekt, das noch vor wenigen Jahren völlig in Frage gestellt war. Mit der neuen Brücke sind nicht nur die Gemeinde Nuthetal und die Stadt Ludwigsfelde wieder verbunden, sondern auch die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Rund elf Monate dauerten die Bauarbeiten, die ein interessierter Bürger zur Erinnerung sogar täglich fotografierte. Die Gesamtkosten für die Brücke betrugen inklusive Planungskosten rund 900.000 Euro. „Es war bekanntlich ein schwieriger Weg, dass diese Verbindung überhaupt wieder entstehen konnte“, sagte Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig.

Ludwigsfeldes Bürgermeister Andreas Igel und Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig.

Die alte Stahlbetonbrücke aus dem Jahr 1910 war aufgrund von Betonkorrosion nicht mehr tragfähig. Das Land Brandenburg wollte die Brücke nach der Sperrung im Jahr 2018 ersatzlos abreißen. Dagegen formierte sich sowohl in Nuthetal als auch in Ludwigsfelde Widerstand. Neben der Bevölkerung, insbesondere aus den Ortsteilen Tremsdorf und Gröben, protestierten auch der Naturpark Nuthe-Nieplitz und der Tourismusverband Teltow-Fläming. Dank des Engagements der Bevölkerung, der Bereitschaft der Stadt Ludwigsfelde und der Gemeinde Nuthetal sowie weiterer Akteure konnte eine zielführende Lösung gefunden werden. Die Brücke wurde in Eigenregie der Gemeinde Nuthetal neu errichtet, während das Land Brandenburg die Kosten für Abriss und Neubau übernahm.

Nach elf Monaten gab es allen Grund, sich zu freuen.

Bürgermeister Andreas Igel betonte bei der Einweihung die Bedeutung der neuen Brücke als Beitrag zum Naturerlebnis im Naturpark Nuthe-Nieplitz und zeigte sich gemeinsam mit Bürgermeisterin Ute Hustig zuversichtlich, dass die Wege zur Brücke für Radfahrer verbessert werden. „Die neue Brücke ist nicht nur eine wichtige Verbindung zwischen Gröben und Tremsdorf, sondern auch ein Symbol für die kommunale Zusammenarbeit unserer Gemeinden. Jetzt müssen wir weiter daran arbeiten, auch den Landkreis davon zu überzeugen, den von so vielen Radfahrern genutzten Radweg zwischen den Ortsteilen auszubauen.“ Auch Ute Hustig hofft, dass es nicht mehr so lange dauert, bis der Radweg gebaut wird. Rund 85.000,- Euro hat die Gemeinde Nuthetal vom Land für die Übernahme eines Teilstücks der alten L771 erhalten. „Das Geld wollen wir als Eigenanteil für die Förderung des Radweges verwenden“, so Hustig, die bereits mit Bürgermeister Igel im Gespräch ist, um den Radweg mit Fördermitteln bauen zu können.

Fotos: Stadt Ludwigsfelde