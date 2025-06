Starkregen und Sturm in Berlin und Brandenburg erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den 26. Juni vor teils heftigen Gewittern mit orkanartigen Böen, Starkregen, Hagel und Sturmböen in der Region.

Nach dem heftigen Unwetter vom Montag bereiten sich die Feuerwehren in Berlin und Brandenburg auf eine weitere gefährliche Wetterlage vor. Beim Sturmtief „Ziros” am 23. Juni wurde laut DWD an der Freien Universität Berlin die höchste Windgeschwindigkeit mit 108 Kilometern pro Stunde (Windstärke 11) gemessen.

Heute Nachmittag und am Abend sind zeit- und gebietsweise Gewitter mit Starkregen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und Sturmböen zwischen 70 und 85 Kilometern pro Stunde zu erwarten. Lokal sind Unwetter mit heftigem Starkregen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, schweren Sturmböen um 105 Kilometer pro Stunde sowie Hagel mit Korngrößen von bis zu zwei Zentimetern wahrscheinlich. In der Nacht zum Freitag ostwärts abziehend.

Auch in Stahnsdorf kam es am Montag zu Sturmschäden, wie an der Ecke der Puschkinstraße/Schwarzer Weg zu sehen ist.

Foto: Pixabay.com /Redaktion