Es darf gekuschelt werden – große Gefühle beim TKS-Kinosommer
Während andernorts der Ball bei der Fußball-Weltmeisterschaft rollt, setzt der diesjährige Kinosommer in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf ganz auf Herzklopfen, Romantik und große Gefühle. Unter dem Motto „Love is in the air“ verwandeln sich die drei Kommunen an sechs Sommerabenden in stimmungsvolle Freiluftkinos.
Den Auftakt macht am 13. Juni in Kleinmachnow der gefeierte Kinohit „Barbie“ – ein Film voller Witz, Farbe und überraschend viel Herz. Das romantische Finale folgt am 1.August in Stahnsdorf mit „Ticket ins Paradies“, in dem das Hollywood-Traumpaar Julia Roberts und George Clooney charmant und humorvoll nach dem Glück sucht. Auch Teltow ist wieder mit dabei: Im Mattausch-Park wartet Sommerkino-Feeling auf alle Besucherinnen und Besucher. Ob romantisch, nostalgisch oder herrlich kitschig – beim Kinosommer 2026 darf gelacht, geträumt und gerne auch ein bisschen geschwärmt werden.
Die chronologisch geordneten Termine beim TKS-Kinosommer 2026:
Samstag, 13. Juni, 22:00 Uhr, Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses: „Barbie
Samstag, 27. Juni, 22:00 Uhr, Stahnsdorf, Wiese am Rathaus/Feuerwache: „Monsieur Claude und sein großes Fest“
Samstag, 4. Juli, 22:00 Uhr, Teltow, August-Mattausch-Park: „Das perfekte Geheimnis“
Samstag, 11. Juli, 22:00 Uhr, Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses: „Ein Chef zum Verlieben“
Samstag, 25. Juli, 22:00 Uhr, Teltow, August-Mattausch-Park: „Der Spitzname“
Samstag, 1. August, 22:00 Uhr, Stahnsdorf, Wiese am Rathaus/Feuerwache: „Ticket ins Paradies“
Der „Interkommunale Kinosommer“ ist eine Kooperation der Stadt Teltow mit den Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf. Seit 2012 erfreuen sich Kinofans an den jährlichen sommerlichen Kinoabenden unter freiem Himmel. Im sommerlichem Ambiente können die Gäste die Filme ihrer Wahl sehen.
Zahlreiche Stühle laden auch in diesem Sommer zum Filmegucken unterm Sternenhimmel ein. Kissen und Decken können mitgebracht werden. Haustiere bleiben bitte zuhause. Für ein Imbiss- und Getränkeangebot ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Da sich am Veranstaltungstag witterungsbedingte Änderungen ergeben können, sollten die Gäste, diesbezüglich aufmerksam die Kommunikationskanäle der jeweiligen Kommune verfolgen (Website, Social Media).
Fotos: Stadt Teltow, Gemeinde Stahnsdorf, Gemeinde Kleinmachnow