Es darf gekuschelt werden – große Gefühle beim TKS-Kinosommer

Während andernorts der Ball bei der Fußball-Weltmeisterschaft rollt, setzt der diesjährige Kinosommer in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf ganz auf Herzklopfen, Romantik und große Gefühle. Unter dem Motto „Love is in the air“ verwandeln sich die drei Kommunen an sechs Sommerabenden in stimmungsvolle Freiluftkinos.

Den Auftakt macht am 13. Juni in Kleinmachnow der gefeierte Kinohit „Barbie“ – ein Film voller Witz, Farbe und überraschend viel Herz. Das romantische Finale folgt am 1.August in Stahnsdorf mit „Ticket ins Paradies“, in dem das Hollywood-Traumpaar Julia Roberts und George Clooney charmant und humorvoll nach dem Glück sucht. Auch Teltow ist wieder mit dabei: Im Mattausch-Park wartet Sommerkino-Feeling auf alle Besucherinnen und Besucher. Ob romantisch, nostalgisch oder herrlich kitschig – beim Kinosommer 2026 darf gelacht, geträumt und gerne auch ein bisschen geschwärmt werden.

Kinosommer in Teltow (2024 auf dem Marktplatz; für das Sommerkino wird 2026 der August-Mattausch-Park genutzt)

Foto: Dirk Pagels

Die chronologisch geordneten Termine beim TKS-Kinosommer 2026:

Samstag, 13. Juni, 22:00 Uhr, Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses: „Barbie

Samstag, 27. Juni, 22:00 Uhr, Stahnsdorf, Wiese am Rathaus/Feuerwache: „Monsieur Claude und sein großes Fest“

Samstag, 4. Juli, 22:00 Uhr, Teltow, August-Mattausch-Park: „Das perfekte Geheimnis“

Samstag, 11. Juli, 22:00 Uhr, Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses: „Ein Chef zum Verlieben“

Samstag, 25. Juli, 22:00 Uhr, Teltow, August-Mattausch-Park: „Der Spitzname“

Samstag, 1. August, 22:00 Uhr, Stahnsdorf, Wiese am Rathaus/Feuerwache: „Ticket ins Paradies“

Kinosommer in Stahnsdorf (2019 noch auf der Fläche, auf der heute die Feuerwache steht; für das Sommerkino wird seit 2025 die benachbarte Wiese genutzt) Foto: Gemeinde Stahnsdorf

Der „Interkommunale Kinosommer“ ist eine Kooperation der Stadt Teltow mit den Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf. Seit 2012 erfreuen sich Kinofans an den jährlichen sommerlichen Kinoabenden unter freiem Himmel. Im sommerlichem Ambiente können die Gäste die Filme ihrer Wahl sehen.

Zahlreiche Stühle laden auch in diesem Sommer zum Filmegucken unterm Sternenhimmel ein. Kissen und Decken können mitgebracht werden. Haustiere bleiben bitte zuhause. Für ein Imbiss- und Getränkeangebot ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Da sich am Veranstaltungstag witterungsbedingte Änderungen ergeben können, sollten die Gäste, diesbezüglich aufmerksam die Kommunikationskanäle der jeweiligen Kommune verfolgen (Website, Social Media).

Fotos: Stadt Teltow, Gemeinde Stahnsdorf, Gemeinde Kleinmachnow