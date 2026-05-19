Inlandsverbindung im Sommer 2026 – Vom BER nach Sylt

Die Fluggesellschaft Air Uniqon bietet ab dem 02. Juli Flüge vom BER nach Sylt an. Die beliebte Urlaubsinsel im Norden Deutschlands ist damit wieder in nur 60 Minuten direkt aus der Hauptstadtregion erreichbar.

Die Verbindung ist Teil eines Dreiecksfluges Friedrichshafen–BER–Sylt und zurück. Mit der Bahn dauert die Fahrt vom Berliner Hauptbahnhof mit Umstieg in Hamburg nach Sylt zwischen sechs und sieben Stunden

Die neue Strecke ist ab sofort online buchbar und steht bis zum 05. Oktober zweimal pro Woche, jeweils donnerstags und montags, im Flugplan. Die Flugzeiten sind für Reisende optimiert, die das Maximum aus einem verlängerten Wochenende auf der Insel herausholen möchten. Zum Einsatz kommen Flugzeuge vom Typ Bombardier Dash 8-400 der deutschen Airline Avanti Air, die 78 Passagieren Platz bieten. Mit dem neuen Angebot reagiert Air Uniqon auf die hohe Nachfrage aus der Hauptstadtregion nach schnellen und komfortablen Flügen auf die Nordseeinsel.

Flugplan im Detail

­Montags: Abflug BER um 09.45 Uhr, Ankunft GWT um 10.45 Uhr

­Montags: Abflug GWT um 11.15 Uhr, Ankunft am BER um 12.15 Uhr

­Donnerstags: Abflug BER um 15.45 Uhr, Ankunft GWT um 16.45 Uhr

Donnerstags: Abflug GWT um 17.15 Uhr, Ankunft BER um 18.15 Uhr



Mit der Aufnahme der Verbindung nach Sylt entsteht zugleich ein zusätzlicher Verkehrstag auf der Strecke zwischen Friedrichshafen und dem BER. Air Uniqon wird diese Verbindung künftig montags, mittwochs, donnerstags und freitags bedienen.

Foto: BER







