Tegel: Nächtliche Sperrungen auf A 111

Zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit führt die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der BAB A 111 und in den Tunneln Flughafen Tegel, Tegel Ortskern, Forstamt Tegel und Beyschlagsiedlung durch. Die nächtlichen Sperrungen dienen den Tunnelrevisionen. Für die Durchführung der Arbeiten werden folgende Verkehrseinschränkungen erforderlich:



In der Nacht vom 12. auf den 13. August von 21 Uhr bis 5 Uhr gibt es eine Vollsperrung beider Fahrtrichtungen Nord/Süd von Anschlussstelle (AS) Am Festplatz bis AS Waidmannsluster Damm und Ausweitung der Vollsperrung in Fahrtrichtung Nord von AS Waidmannsluster Damm bis AS Schulzendorfer Straße von 0 Uhr bis 5 Uhr.

In der Nacht vom 13. auf den 14. August von 21 Uhr bis 5 Uhr ist die Fahrtrichtung Nord von AS Am Festplatz bis AS Waidmannsluster Damm voll gesperrt.



In den Nächten vom 14. zum 15. August und vom 15. zum 16. August ebenfalls von 21 Uhr bis 5 Uhr erfolgt die Vollsperrung der Fahrtrichtung Süd von AS Waidmannsluster Damm bis AS Am Festplatz und eine Ausweitung der Vollsperrung in Fahrtrichtung Süd in der Nacht vom 14. auf den 15. August von AS Schulzendorfer Straße bis AS Am Festplatz von 0 Uhr bis 5 Uhr.



Alle Ein- und Ausfahrten zwischen den jeweiligen Anschlussstellen sind zu den oben genannten Terminen gesperrt, aus organisatorischen Gründen wird ab 20 Uhr mit den Absperrmaßnahmen einiger Zufahrten begonnen.



Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Maßnahmen wurden im Vorfeld zur Vermeidung zusätzlicher Verkehrseinschränkungen mit anderen Baumaßnahmen abgestimmt und koordiniert.

Text: Landespressedienst Berlin/ Foto: pixabay