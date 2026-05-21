Teltow – Mutmaßlicher Fahrzeugdieb gestellt

Am 20. Mai wurde in Teltow der Fahrer eines Pkw Porsche einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen offenbar kurz zuvor gestohlen wurden.

Im Fahrzeug wurden weitere Kennzeichen aufgefunden, welche den Verdacht erhärteten, dass der Fahrer des Pkw einen Fahrzeugdiebstahl begehen wollte. Auch war der Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren, wie ein Vortest ergab. Es wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt und bei der Person aufgefundene Betäubungsmittel sichergestellt. Der 30-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei führt nun weitere Ermittlungen.

Foto: Pixabay.com