Infoabend an der Evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow

Die Evangelische Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow lädt alle interessierten Eltern herzlich zu einem Infoabend am 12. November, um 18:00 Uhr ein. Die Veranstaltung findet in den Räumen der Schule in der Lichterfelder Allee statt.

Der Infoabend bietet Eltern die Gelegenheit, die Schule kennenzulernen, Einblicke in den pädagogischen Alltag zu gewinnen und mehr über das evangelische Profil sowie die besonderen Schwerpunkte des Unterrichts zu erfahren.

Lehrkräfte und die Schulleitung stehen vor Ort für persönliche Gespräche und Fragen zur Verfügung. „Wir möchten Eltern die Möglichkeit geben, sich ein authentisches Bild von unserer Schule zu machen – von der Lernatmosphäre bis hin zu unseren Werten und unserem Miteinander“, sagt Schulleiter Matthias Röhm.

Interessierte Familien, die überlegen, ihr Kind an der Evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule anzumelden, sind herzlich eingeladen, diesen Termin wahrzunehmen. Eine Anmeldung zum Infoabend ist nicht erforderlich.

Foto: Redaktion

