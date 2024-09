Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf erhällt Apple iPad 10 Tablet-PCs

Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg hat am 13. September im Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf im Beisein von Landrat Marko Köhler die ersten Tablet-PCs an Stahnsdorfer Lehrerinnen und Lehrer übergeben. Mit dieser Aktion will das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ( MBJS ) die Schulen für die Herausforderungen des Unterrichts in einer digitalisierten Welt weiter zukunftsfähig ausstatten und für gleichwertige Bildungsvoraussetzungen sorgen.

Bildungsminister Steffen Freiberg hat am Freitag im Beisein von Landrat Marko Köhler (Potsdam-Mittelmark) die ersten 56 Apple iPad 10 Tablet-PCs an die Lehrkräfte des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums in Stahnsdorf übergeben. Insgesamt hat das MBJS 19.000 Tablet-PCs beschafft, die zügig an die rund 700 Schulen in Brandenburg verteilt werden sollen. „Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die mit Apple arbeiten wollen und solche, die Microsoft bevorzugen. Das haben wir berücksichtigt und gehen auf die Wünsche der Lehrkräfte ein“, sagte Minister Freiberg bei der Übergabe in Stahnsdorf. „Digitalisierung ist aber viel mehr als nur ein Endgerät. Deshalb danke ich dem Landrat von Potsdam-Mittelmark, der sich frühzeitig bereit erklärt hat, die Administration der bereitgestellten mobilen digitalen Endgeräte für die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen in seiner Trägerschaft zu übernehmen“.

Mit dem Kauf der Tablet-PCs, geht das Land Brandenburg in Vorleistung, um die technischen Voraussetzungen für die vielfältigen pädagogischen Settings zu schaffen und die damit verbundenen Anforderungen an guten Unterricht vorerst grundlegend erfüllen zu können.

Jede Lehrerin und jeder Lehrer sowie alle Schulassistenzen im Dienst des Landes Brandenburg sollen noch in diesem jahr Tablet-PCs erhalten – Darüber hatte sich das MBJS mit dem Finanzministerium (MdFE) und den kommunalen Spitzenverbänden Mitte des Jahres verständigt. Die Beschaffung der Endgeräte wurde aus dem DigitalPakt und durch zusätzliche Landesmittel finanziert. Dafür war eine überplanmäßige Ausgabe im laufenden Haushaltsjahr erforderlich, die vom Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Landtags gebilligt worden ist. „Guter Unterricht braucht eine verlässliche digitale Ausstattung. Es ist unser gemeinsames Ziel und auch unsere gemeinsame Aufgabe, an allen Schulen dafür die Voraussetzung zu schaffen. Die Ausstattung aller Lehrkräfte im Landesdienst mit mobilen digitalen Endgeräten ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg“, hatte Bildungsminister Steffen Freiberg im Juni gesagt. Dafür werden zum einen die noch verfügbaren Fördermittel (rund 7,3 Millionen Euro) aus dem Digitalpakt verwendet. Zum anderen stellt das Land aus eigener Finanzkraft (Mittel aus dem MBJS-Haushalt) weitere 6,5 Millionen Euro aus dem laufenden Haushalt 2024 zur Verfügung. Die Mittel werden sowohl für die Beschaffung von Endgeräten als auch für nötige Software-Lizenzen verwendet.

Das Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf erhält insgesamt 56 Apple iPad 10 für seine Lehrkräfte. An der Schule werden 727 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Das Gymnasium hat gute Voraussetzungen: Breitbandanschluss an das Internet, stabiles WLAN und Präsentationstechnik in allen Unterrichts- und Fachräumen. „Für Schülerinnen und Schüler ist der Zugang zu digitalen Welten heute selbstverständlich. Ipad-Klassen, eine eigene Schul-App, Messenger-Kommunikation oder Datenclouds gehören zum modernen Unterrichtsalltag. Wir sind mit der Digitalisierung des Unterrichts noch nicht am Ziel, aber der heutige Tag macht Lust auf mehr“, so Sven Jentzen, stellvertretender Schulleiter des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums.

Landrat Marko Köhler erinnerte an die Jahre 2017-2018, als die ersten Schritte zur Digitalisierung der Schulen unternommen wurden. „Es begann mit der Einführung von W-Lan in den Schulen, das damals noch nicht selbstverständlich war. In relativ kurzer Zeit haben wir viel erreicht. Das Vicco-von-Bülow-Gymnasium ist eine hochmoderne digitale Schule, ebenso wie die Grace-Hope-Schule in Teltow, die von Anfang an als Apple-Schule konzipiert war. Das sind beste Voraussetzungen für die Zukunft. Die Schülerinnen und Schüler können sich darauf verlassen, dass wir in Potsdam-Mittelmark auch in Zukunft ein hohes Ausstattungsniveau sicherstellen.

Im Juli unterzeichneten die kommunalen Spitzenverbände und das MBJS darüber hinaus eine strategische Vereinbarung zur weiteren Digitalisierung der Schulen. Entscheidend dabei ist das gemeinsame, abgestimmte Vorgehen, um die Schulen in Brandenburg für die Herausforderungen des digitalisierten Unterrichts zukunftsfest auszustatten und für gleichwertige Bildungsvoraussetzungen sorgen.

