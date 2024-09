Das Teltower Rübchen – eine kulinarische Berühmtheit

Für die Freunde des Teltower Rübchens beginnt bald wieder ihre Lieblingszeit: Am 26. September startet mit dem traditionellen Rübchen-anstich die Ernte des kleinen Wurzelwunders mit dem würzig pikanten Geschmack. Unterstützt vom Prinzenpaar, Leni und Malte, werden an diesem Tag die ersten Rübchen aus dem Acker von Ronny Schäreke gezogen. Bis zum Ende der Saison im März erntet er die kegelförmigen und sehr delikaten Speiserüben.

Die beiden Rübchenbauern Axel Szilleweit und Ronny Schäreke bringen dazu im August ihre Saat in den Boden und hoffen auf eine gute Ernte. Doch zunächst gilt es, die ersten Rübchen des Jahres 2024 gebührend zu feiern. Das 25. Rübchenfest findet am 29. September von 12:00 bis 18:00 Uhr in Ruhlsdorf statt. Die Planungen sind in vollem Gang, wie Veranstaltungsmanager Bernd Blankenburg sagt. Entlang der Güterfelder Straße reihen sich wieder Marktstände aneinander, an denen es jede Menge Rübchenleckereien zu verkosten gibt. Jens Grabow verarbeitet unter anderem das Wurzelgemüse zu Rübchen-geist und Rübchenlikör, ­Ketchup, Senf und Fruchtaufstrich.

An vielen Ständen wird zudem Handwerkliches geboten, und Blankenburg verspricht wieder „ein Fest für die ganze Familie mit Musik und buntem Programm“. Das Bühnenprogramm jedenfalls kann sich sehen lassen:

So ist die bekannte Band Die Ossis zum 25. Rübchenfest mit dabei. Seit 20 Jahren bieten die fünf Berliner Musiker live und sehr erfolgreich einen Querschnitt durch die letzten 20 Jahre DDR-Rockmusikgeschichte. Hits wie „I.L.D.“, „Bataillon d’amour“, „Der blaue Planet“, „Wenn ein Mensch lebt“ gehören unter anderem zum Repertoire der Band. Auch die Tänzerinnen des Teltower Carneval Clubs, eine Showtanzgruppe der Tanzschule ­Kurrat und die Cheerleader von Grün-Weiß Großbeeren sind wieder mit dabei, um nur einige der zahlreichen Bühnen-Acts zu nennen. Schwungvolle Blasmusik rundet das Bühnenprogramm ab.

Screenshot

Weitere Attraktionen des Festes sind neben „Tom Balloni“ dem Stelzenclown, der Ballons zu lustigen Figuren modelliert, die Kinderbastelwerkstatt „Holzeisenbahn“, die mit einem überdachten Pavillion vor Ort zum Basteln einlädt. Die Kinderhüpfburg „Tom der Tiger“ sorgt für den nötigen Schwung bei den kleinen Gästen.

Für eine Anfahrt ohne Pkw stellt Regiobus mit der Linie 626 wieder einen kostenlosen Shuttle zwischen S-Bahnhof Teltow Stadt und der Haltestelle Teltow-Ruhlsdorf zur Verfügung. Ab dem Parkplatz toom Baumarkt Stahnsdorf ist das Fest in 15 Minuten zu Fuß zu erreichen. Aufgrund der Bauarbeiten in der Sputendorfer Straße in ­Ruhlsdorf gibt es dort keine Parkplätze. Wir bitten deshalb darum, den Shuttlebus für eine gesellige Anfahrt zu nutzen.