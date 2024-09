Vertonte Lyrik in der Garnisonkirche Potsdam

Ein außergewöhnliches Konzert findet am Dienstag, 17. September, um 19:00 Uhr in der Garnisonkirche Potsdam statt. Im Mittelpunkt steht die jüdische Dichterin Selma Merbaum (1924-1942). Albrecht Gündel-vom Hofe hat Merbaums Texte für Sopran und Jazz-Ensemble neu vertont und arrangiert.

Mit nur 18 Jahren starb Selma Merbaum im deutschen Zwangsarbeiterlager Michailowka in der Ukraine an Fleckfieber. „Ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben…“: So endet Merbaums einziger erhaltener Gedichtband „Blütenlese“. Sie hinterließ ein schmales Werk von nur 57 Gedichten, die heute Weltliteratur sind.

In der Garnisonkirche Potsdam präsentieren Aviv Weinberg und das Ensemble Z’lil schel Bet Haskala unter der Leitung von Albrecht Gündel-vom Hofe die vertonte Lyrik anlässlich des 100. Geburtstags der Dichterin. Der Eintritt zum Konzert ist kostenfrei. Ticketreservierung an der Kasse der Garnisonkirche Potsdam oder online

Foto: Garnisonkirche Potsdam