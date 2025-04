eBay GmbH: Personenbezogene Daten sollen Künstliche Intelligenz trainieren

Am 21. April ist bei Ebay eine neue Datenschutzerklärung in Kraft getreten, die unter anderem vorsieht, dass die Auktions- und Verkaufsplattform künftig personenbezogene Daten ihrer Mitglieder für das Training künstlicher Intelligenz nutzt. Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht mit Sitz in Kleinmachnow teilt in einer Pressemitteilung mit, dass sie inzwischen zahlreiche Beschwerden zu diesem Thema erhalten hat.

Kürzlich hat die eBay GmbH die Nutzerinnen und Nutzer ihrer Plattform per E-Mail darüber informiert, dass sie beabsichtigt, künftig Künstliche Intelligenz (KI) einzusetzen. Auch personenbezogene Daten sollen für Zwecke der Entwicklung und des Trainings von KI verwendet werden. Das Unternehmen kündigte in seiner E-Mail eine geänderte Datenschutzerklärung an. Diese ist am 21. April 2025 in Kraft getreten.

„Die Landesbeauftragte sieht bei der Formulierung der aktuellen Datenschutzerklärung des Unternehmens noch Klärungsbedarf. Es ist derzeit nicht ausreichend klar, welche personenbezogenen Daten der Nutzerinnen und Nutzer verwendet werden sollen. Die genauen Zwecke des angestrebten Trainings der KI bleiben ebenso offen wie die Frage, wer die Daten überhaupt nutzen darf. Zudem fehlen Informationen darüber, welche KI-Modelle zum Einsatz gelangen. Nach unserer Auffassung sind die Anforderungen an die Transparenz der geplanten Datenverarbeitung somit noch nicht ausreichend erfüllt."

Die Landesbeauftragte steht hierzu bereits im Austausch mit der eBay GmbH. Das Unternehmen hat zwischenzeitlich mitgeteilt, mit dem KI-Training noch nicht begonnen zu haben. Dagmar Hartge:

„Wollen Nutzerinnen und Nutzer verhindern, dass eBay ihre personenbezogenen Daten zu Zwecken der Entwicklung und des Trainings von KI-Modellen verwendet, sollten sie dieser Datenverarbeitung widersprechen.“

Auf dieses Recht weist die eBay GmbH in ihrer Datenschutzerklärung hin. Der Widerspruch kann über die Seite „Einstellungen für KI-Entwicklung und -Training“ im eigenen eBay-Konto eingelegt werden. Da eine Verwendung von Trainingsdaten nach unserem aktuellen Kenntnisstand nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, empfehlen wir, Widerspruch einzulegen. Selbstverständlich bleibt es auch danach jederzeit möglich, der künftigen Datenverarbeitung für die genannten Zwecke zu widersprechen.

