Jetzt wird’s wild: Kleinmachnow vergibt erstmals Naturgarten-Plaketten

Die Gemeinde Kleinmachnow initiiert gemeinsam mit der Lokalen Agenda-Gruppe Biodiversität erstmals einen Wettbewerb zur Auszeichnung naturnah gestalteter Gärten. Ziel ist es, das Bewusstsein für ökologische Gartengestaltung zu stärken und die biologische Vielfalt im Siedlungsraum zu fördern. Bewerbungen sind bis zum 15. Juni möglich.



Im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzepts der Gemeinde Kleinmachnow, insbesondere des Handlungsfeldes „Klimaanpassung“, sollen Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung privater Grundstücke unterstützt werden. Der Wettbewerb richtet sich an Eigentümerinnen und Eigentümer von Haus-, Klein- oder Balkongärten in Kleinmachnow, die ihre Gärten naturnah und insektenfreundlich gestalten. Auch alle, die sich um Kita-, Schul- oder Firmengärten kümmern, sind eingeladen, sich zu beteiligen. Die Vergabe der „Naturgarten-Plakette erfolgt an Gärten, die fünf oder mehr Naturgarten-Elemente aufweisen. Dazu zählen unter anderem der Einsatz heimischer Pflanzenarten sowie die Schaffung vielfältiger Lebensräume wie Totholzhaufen, Laubinseln oder Trockenmauern. So leisten die ausgezeichneten Gärten einen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt im Wohnumfeld.

Interessierte können sich bis zum 15. Juni mit einer Kurzbeschreibung ihres Gartens bewerben. Das Online-Bewerbungsformular, weitere Informationen zu den Naturgarten-Kriterien sowie praktische Tipps zur naturnahen Gartengestaltung stehen auf der Projektseite der Gemeinde unter dem Menüpunkt „natürlichgärtnern“ zur Verfügung.

Im Juni und Juli werden die eingereichten Gärten von einer unabhängigen Jury, bestehend aus Fachleuten der Gemeinde Kleinmachnow und der Lokalen Agenda-Gruppe vor Ort besichtigt. Die feierliche Verleihung der Naturgarten-Plaketten ist für den Sommer geplant.

Fotos: Gemeinde Kleinmachnow