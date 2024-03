Letztes Auswärtsspiel der Hauptrunde für die 49ers in Schwelm

Am 25. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB steht für die 49ers die Tür zum Einzug in die Playoffs noch offen. Nach dem vorzeitigen Klassenerhalt gegen Itzehoe befindet man sich nun in einem Kampf um die Playoffplätze mit Sandersdorf und Rostock, auch Bernau und Iserlohn sind auf der Lauer. Empfangen werden die 49ers von den EN Baskets Schwelm, welche sich bereits frühzeitig für die Playoffs qualifizieren konnten. Los geht es am 30. März um 19:30 Uhr.

In der vergangenen Woche musste der Sieg her, um nicht vom Abstieg gefährdet zu sein. Das gelang der Mannschaft von Vladimir Pastushenko nach einer spektakulären Aufholjagd. Diese Woche kann man mit dem nächsten Sieg einen großen Schritt Richtung Playoffs nehmen. Zwar liegt nicht alles in der eigenen Hand, aber der insgesamt 11. Saisonsieg wäre von großer Bedeutung und könnte Momentum für das letzte reguläre Saisonspiel gegen die Berlin Braves aufbauen. Am Osterwochenende stehen den 49ers und ihrem Ziel die momentan viertplatzierten EN Baskets Schwelm im Weg. Gegen die Schwelmer, welche mit 16 Siegen und nur acht Niederlagen eine bisher überragende Saison hingelegt haben, konnte man im Hinspiel vor heimischem Publikum als Sieger die Halle verlassen. Bei dem 85:75-Erfolg überzeugte vor allem die Teamleistung der 49ers. Insgesamt vier Spieler konnten zweistellig punkten. Filip Kamenov legte mit 18 Punkten die beste Leistung der Gastgeber hin. Bei den Gästen war es Robert Merz, der seine Mannschaft mit 21 Punkten lange Zeit im Spiel halten konnte. Doch neben Merz muss man sich für das Rückspiel ein weiteres Mal auf mehrere Akteure vorbereiten. Vorneweg der Kanadier Khalil Miller, welcher mit 15,5 Punkten und 11,1 Rebounds pro Spiel zu den effektivsten Spielern der Liga gehört. Gleichzeitig wird der Fokus auch auf Spielern wie Chris Frazier und Thomas Reuter liegen, zwei erfahrene Leistungsträger, die zu jeder Zeit den Verlauf eines Spiels ändern können. Auch Vladimir Pastushenko weiß, wie wichtig und schwierig das anstehende Spiel ist: „Schwelm ist eine sehr stark zusammengestellte Mannschaft, in der jedem Spieler klar ist, was seine Rolle ist. Es wird ein schweres Spiel und um erfolgreich zu sein, müssen wir über unsere Grenzen gehen.“ Die Begegnung findet zwischen den Osterfeiertagen am Samstagabend statt. Ab 19:30 Uhr kann im Livestream der Gastgeber von zuhause mitgefiebert werden.

Foto: TKS 49ers