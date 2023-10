In den Räumen der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark (Kleinmachnow, Am Weinberg 18) ist bis zum 30. November 2023 die Ausstellung „Harald Kretzschmar – Thema Kleinmachnow. Zeichnungen zu Geschichte und Gegenwart“ mit humorvollen und satirischen Arbeiten aus fast 65 Jahren künstlerischem Schaffen zu sehen. Anlass der Ausstellung ist das 30-jährige Bestehen des Heimat- und Kulturvereins Kleinmachnow e.V., dessen Ehrenmitglied Kretzschmar ist.

Die kleine Ausstellung dokumentiert Ausstellungsplakate und Entwürfe für den legendären Joliot-Curie-Club (1960 – 1970) sowie einen humorvollen Zyklus von Zeichnungen für die Kellerbar des Clubs (1986). Zwei großformatige Acrylzeichnungen „Kreative Frauen“ und „Dieter Mehlhardt“ (beides 1995) dokumentieren die Beschäftigung des Künstlers mit der besonderen Geschichte Kleinmachnows und vier großformatige Acrylzeichnungen (1995/2005) beleuchten satirisch die dramatische Restitutionsproblematik jener Jahre.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9:00 bis 19:00 Uhr kostenfrei in der Kreisvolkshochschule im 2. Obergeschoss zu besichtigen, am Wochenende von 11:00 bis 15:00 Uhr.

In den Herbstferien (23.10. bis 05.11.2023) ist der Zugang zum Gebäude teilweise zwischen 09:00 und 15:00 Uhr eingeschränkt. Wegen aktueller Bauarbeiten Am Weinberg fahren Autos aktuell über Schwarzer Weg /Im Tal – es empfiehlt sich die Anreise zu Fuß, per Rad oder Bus.

Fotos: Harald Kretzschmar