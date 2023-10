regiobus lädt zum Kennenlerntag in Stahnsdorf: Kann ich Busfahrerin oder Busfahrer werden?

Am 11. November 2023 lädt das größte Nahverkehrsunternehmen des Landes Brandenburg zu einem Kennenlerntag auf seinem Betriebshof in Stahnsdorf ein. Neben Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten und zum Quereinstieg gibt es einen umfassenden Einblick in den Alltag und die Abläufe auf einem regiobus-Betriebshof.

Zum Programm gehören Betriebsführungen durch Mitarbeiterende der regiobus, die Vorstellung von Technik und Arbeitsalltag und natürlich die Möglichkeit, einmal auf dem großen Fahrersitz Platz zu nehmen und ganz praktisch die Perspektive hinter dem großen Lenkrad zu erleben.

Nicht nur der jüngste Busfahrer Brandenburgs, der zum regiobus-Team in Stahnsdorf gehört, schwärmt vom Gefühl, einen 12 m oder gar 21 m langen Bus zu fahren. Die Touren über Land oder durch die Stadt mit vielen oder wenigen Fahrgästen sind einfach mehr als ein Job und in jedem Fall nie langweilig. Wer überlegt, ob der Beruf des Busfahrers oder der Busfahrerin eine interessante berufliche Perspektive sein könnte – der ist bei regiobus genau richtig.

Vor Ort stehen Mitarbeitende der Personalabteilung zudem für individuelle Gespräche zu allen Fragen zum Quereinstieg sowie zu den Ausbildungs- und Arbeitskonditionen im Unternehmen zur Verfügung. Gern können Interessierte bereits Bewerbungsunterlagen, wie einen Lebenslauf und (Arbeits-)Zeugniskopien, mitbringen.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Ausbildungsinteressierte ab dem Alter von 15 Jahren und am Quereinstieg interessierte. Ausgebildete Busfahrerinnen und Busfahrer sind ebenso eingeladen, regiobus als Arbeitgeber kennenzulernen. Wer teilnehmen möchte, sollte sich zeitnah per Mail unter personal@regiobus.pm anmelden. Anmeldeschluss ist der 07. November 2023.

Foto: regiobus