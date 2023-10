Dittmar-Hartung-Sportplatz in Teltow-Ruhlsdorf eröffnet

Der neue Sportplatz im Teltower Ortsteil Ruhlsdorf ist nach knapp einjähriger Bauzeit offiziell eingeweiht worden. In dankbarer Erinnerung an die Ruhlsdorfer „Sportlegende“ Dittmar Hartung trägt er den offiziellen Namen „Dittmar-Hartung-Sportplatz“.

Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt begrüßte über 100 Gäste zur Einweihung des „Dittmar-Hartung-Sportplatzes“ in Teltow Ruhlsdorf und gab gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Ortsbeirates Ruhlsdorf, Michael Schmelz, den Anstoß für zwei Mannschaften des SV Ruhlsdorf. Außerdem überreichte er dem Vorsitzenden des SV Ruhlsdorf 1893 e.V. Jens Hempel, ein „Einweihungstrikot“ sowie einen Fußball mit den Unterschriften aller am Großprojekt Beteiligten. Beide Geschenke werden künftig einen besonderen Platz im Vereinsheim erhalten.Die Stadt Teltow hat insgesamt rund 3,4 Millionen Euro in den Bau der neuen Sportanlage investiert und damit die Infrastruktur für die Sportvereine der Stadt deutlich verbessert. Bei dem Neubau wurde auch auf Energieeffizienz geachtet: So werden die Räume des Funktionsgebäudes über eine Geothermieanlage und eine Photovoltaikanlage beheizt.

Vom Spatenstich im August 2022 bis zur Fertigstellung des Kunstrasenplatzes, der Flutlichtanlage mit LED-Beleuchtung sowie des Umkleide- und Sanitärgebäudes dauerte es nur etwas mehr als ein Jahr. Das Gebäude ist mit vier Umkleideräumen, zwei Duschräumen mit WC und einem Schiedsrichterraum ausgestattet. Auch eine Teeküche steht den Sportlerinnen und Sportlern nun zur Verfügung.

Mit dem Namen des am 1. Juni 2018 verstorbenen Dittmar-Hartung sind die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des SV Ruhlsdorf verbunden. Zum Beispiel der Bau des Vereinsheims auf dem Friedrich-Friesen-Sportplatz, die Errichtung einer Flutlichtanlage und der neuen Beregnungsanlage. Nicht zu vergessen die Aufstiege der Fußballer von der Freizeitliga bis in die Kreisoberliga des FK Havelland. Besonders am Herzen lagen ihm Angebote für die Jüngsten, wie das jährliche Pfingstturnier für E- und D-Junioren.

Foto: Stadt Teltow