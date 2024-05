Sternmarsch in Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf

Vor 75 Jahren, am 23. Mai 1949, wurde das Grundgesetz in einer Sitzung des Parlamentarischen Rates feierlich verkündet. Viele aktuelle Ereignisse machen heute deutlich, dass dieses Grundgesetz geschützt und verteidigt werden muss. Um ein Zeichen gegen Hass und Hetze im Netz und auf der Straße zu setzen, ruft die Gruppe Kleinmachnow4future gemeinsam mit Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf zu einem Sternmarsch auf.

Als die Mitglieder des Parlamentarischen Rates 1948/49 in Bonn zusammenkamen, um eine Verfassung auszuarbeiten, gingen sie davon aus, dass diese nur bis zur angestrebten Wiedervereinigung Deutschlands gelten sollte. Deshalb konzipierten sie die Verfassung als Provisorium und unterstrichen dies durch die schlichte Bezeichnung „Grundgesetz“ statt „Verfassung“. Mit dem Inkrafttreten des Grundgesetztes entstand die Bundesrepublik Deutschland. „Wir haben durch die Schaffung des Grundgesetzes nach einem Zusammenbruch ohnegleichen das Wachsen eines freien demokratischen deutschen Staates ermöglicht“, sagte Konrad Adenauer, Präsident des Parlamentarischen Rates und ehemaliger Bundeskanzler, anlässlich des 15. Jahrestages des Grundgesetzes am 25. Mai 1964. Mit der Wiedervereinigung 1990 wurde das Grundgesetz zur gesamtdeutschen Verfassung, die sich als Grundlage der freiheitlichen demokratischen Grundordnung in Deutschland bewährt hat.

Eine entscheidende Weiterentwicklung gegenüber der Weimarer Reichsverfassung stellt die verfassungsrechtliche Verankerung der Gleichberechtigung von Mann und Frau in Artikel 3 Absatz 2 GG dar.

Die Gruppe Kleinmachnow4future ruft aus diesem Grund zu einem Aktionstag am 26. Mai auf. „Wir wollen uns stark machen für unsere gemeinsamen Werte, für eine vielfältige, offene und demokratische Gesellschaft! Wir wollen deutlich machen, wofür das Grundgesetz steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Menschenrechte gelten für alle und alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Wir treten ein für Meinungsfreiheit, für Rechtsstaatlichkeit – und gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen“, so die Veranstalter.

Am 26. Mai um 16.00 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Parkplatz des Freibades Kiebitzberge in Kleinmachnow geplant. Ab 15:00 Uhr ist deshalb ein Sternmarsch von den Startpunkten Teltow (Marktplatz Altstadt), Kleinmachnow (Rathausmarkt) und Stahnsdorf (Dorfplatz) zu dieser Kundgebung geplant.

