Gewitterwarnung für Brandenburg

Ab dem Nachmittag des 22. Mai warnt der Deutsche Wetterdienst im Norden Brandenburgs, anfangs teilweise auch im Berliner Raum, vor gebietsweise schweren Gewittern, die lokal eng begrenzt sind und mit Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit bzw. 40-80 l/qm über mehrere Stunden einhergehen.

Als weitere Begleiterscheinung örtlich Sturmböen um 70 km/h sowie Hagel. Schwerpunkte aus heutiger Sicht die Prignitz, Oberhavel, Uckermark, Barnim, Märkisch-Oderland und teilweise noch der Berliner Raum.

In der Nacht zum Freitag und am Donnerstagvormittag allmählich nachlassende Gewittertätigkeit und Verlagerung in Richtung Uckermark und Barnim. Dabei gebietsweise noch Starkregen mit Mengen um 20 l/qm in kurzer Zeit wahrscheinlich, örtlich unwetterartige Starkregenmengen zwischen 25 und 40 l/qm nicht ausgeschlossen.

Foto: Pixabay.com