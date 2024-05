Erfolgreiches Formel E-Wochenende in Berlin

Der Formel E-Weltmeisterschaftslauf am 11. und 12. Mai auf dem Tempelhofer Feld in Berlin war ein voller Erfolg für den ADAC Regionalclub.

Das Wochenende stand im Rahmen zweier ganz besonderer Jubiläen: Seit zehn Jahren fährt die Formel E in Berlin und genauso lang ist der ADAC Berlin-Brandenburg für die sportliche Organisation vor Ort zuständig. Die Formel E ist ein fester und wichtiger Bestandteil des Berliner Sportkalenders und auch des Kalenders der FIA Formula E. Denn Berlin ist als einziger Rennort in Deutschland stets Teil der Weltmeisterschaft. Die enge Zusammenarbeit zwischen dem ADAC Berlin-Brandenburg und dem Automobil-Weltverband FIA zeigt vor allem eins: Auch 25 Jahre nach Schließung der Avus ist der Motorsport in Berlin fest verankert.

„Die Formel E war auch dieses Jahr wieder eine fantastische Veranstaltung für Fans des Motorsports und für uns als Regionalclub“, freut sich Bernd Barig, Sportvorstand des ADAC Berlin-Brandenburg. „Die Rennserie leistet zudem einen wichtigen Beitrag, die Leistungsfähigkeit elektrischer Motoren für Alltagsfahrzeuge und natürlich vor allem für den Motorsport voranzutreiben. Ein großartiges Leuchtturmprojekt für nachhaltigen Motorsport in unserer Region.“

ADAC Berlin-Brandenburg von Beginn an dabei

Der ADAC Berlin-Brandenburg ist seit Beginn der elektrischen Weltmeisterschaft für die sportliche Organisation der Rennen verantwortlich. Dabei koordiniert ein Team von nur fünf Leuten mehr als 200 Sportwarte, Helfende und Dienstleister aus der ganzen Welt. Das Rennwochenende der ABB FIA Formula E World Championship ist damit die größte Motorsportveranstaltung des ADAC Berlin-Brandenburg.?Die Mitarbeitenden sorgen zudem für die sportliche Organisation und Leitung des Berlin e-Prix und gewährleisten den reibungslosen Ablauf der FIA Formula E-Weltmeisterschaft.



Auch Janko Garbsch, Leiter der Abteilung Motorsport, Klassik und Ortsclubs, äußerte sich zufrieden über die gelungene Organisation: „Gleich zwei Weltmeisterschaftsläufe an einem Wochenende stemmt man nicht nebenbei. Es war eine unglaubliche Leistung, die das Team vor Ort erbracht hat.“

Vollgas für mehr Vielfalt im Motorsport



Bereits am Freitag, den 10. Mai, fand das Event “Girls on Track” statt. Das Ziel der Veranstaltung war es, Mädchen den Motorsport erlebbar zu machen und ihnen Karrieremöglichkeiten im Motorsport aufzuzeigen – ob im sportlichen, technischen, organisatorischen oder medialen Bereich.



Insgesamt verbrachte eine Gruppe von 120 Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren einen Tag auf dem zur Rennstrecke umgebauten Tempelhofer Feld. Dabei gehörten verschiedene Workshops zu den Themen Versicherung, Robotern oder den Abläufen an einem Rennwochende ebenso zum Angebot wie Rennen in elektrischen Karts sowie technische Fahrzeug-Basics und Vorträge von Frauen, die in der Welt des Motorsports Karriere gemacht haben.



Die FIA und der ADAC Berlin-Brandenburg boten den Mädchen zudem einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Formel E, in das Fahrerlager und die Boxen, wo sie natürlich auch den einen oder anderen Tipp von den Fahrern der Formel E Rennwagen bekamen, wie sie auf der Strecke erfolgreich sind.

Foto: ADAC Berlin-Brandenburg