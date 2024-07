Zwei neue Fahrbahnschwellen an der Anne-Frank-Grundschule

Die Stadt Teltow hat ein weiteres Ziel im Rahmen des Bürgerhaushalts 2024 umgesetzt. Die Teltowerinnen und Teltower hatten das Projekt „2 Fahrbahnschwellen in der Ernst-Schneller-Straße“ auf Platz 6 gewählt.

Die vielbefahrene Straße befindet sich in einer Tempo-30-Zone und führt entlang des Sportplatzes „John Schehr“ und der Grundschule „Anne Frank“. Sie wird regelmäßig von allen Verkehrsteilnehmenden genutzt. Da es sich auch um einen Schulweg handelt, wurde die Montage der Fahrbahnschwellen in dieser Straße gewünscht. Ziel der Mitte Juli 2024 befestigten Bremsschwellen ist es, den Autoverkehr konsequent bis zur Schrittgeschwindigkeit herunter zu bremsen und somit die Verkehrssicherheit zu steigern. „Dank der Teltowerinnen und Teltower konnte mit den neuen Fahrbahnschwellen ein wichtiger Beitrag für mehr Sicherheit auf dem Schulweg geleistet werden“, so Bürgerbeteiligungsbeauftragte Diana Kögl.

Mehr als 1.600 Einwohnerinnen und Einwohner ab 16 Jahren haben sich im vergangenen Jahr mit jeweils drei Stimmen beteiligt und aus 58 Projektvorschlägen schließlich zehn Vorhaben favorisiert. Insgesamt konnten die Teilnehmenden über 100.000 Euro verfügen, die Einzelprojekte dürfen das Budget von 15.000 Euro jedoch nicht überschreiten.

Foto: Stadt Teltow