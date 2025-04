Tödlicher Unfall auf der A10 – Bergungsmaßnahmen dauern an

In der Nacht vom 9. auf den 10. April wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der A10, zwischen AS Genshagen und AS Rangsdorf gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Pkw Mercedes Benz aufgrund einer Panne infolge von Kraftstoffmangel auf dem Standstreifen angehalten.

Ein verständigter 29-jähriger Mann kam mit einem Lkw und Kraftstoff zur Hilfe. Ein ebenfalls 29-Jähriger befand sich an der linken Fahrzeugseite des Pannenfahrzeuges, als ein 57-jähriger Lkw-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen an dem Pannenfahrzeug vorbeifuhr. Dabei kollidierte er sowohl mit dem auf dem Standstreifen stehenden Lkw Iveco als auch mit dem Pkw und erfasste dabei den 29-jährigen Beifahrer des Pkw. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort. Der 22-jährige Fahrer des Pkw und der 29-jährige Lkw-Fahrer wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 57-Jährige wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt und vor Ort medizinisch behandelt. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und zog einen Gutachter hinzu.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Aufgrund der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder für mehrere Stunden gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Seit 07:00 Uhr wird der Verkehr über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an.

