Zurück in die Zukunft – Filmpark Babelsbergund der legendäre Filmstandort

Der Filmpark Babelsberg startet unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ in die neue Saison. 2025 richtet sich der Fokus ganz klar auf das, was diesen Ort berühmt gemacht hat: Die große Welt der Film- und Fernsehproduktionen. „Die Magie des Films ist unsere DNA“, sagt Friedhelm Schatz, Filmpark-Chef. „Wir wollen Geschichten zum Leben erwecken – und unseren Gästen zeigen, was Babelsberg wirklich ausmacht.“



Ein Highlight ist die engere Zusammenarbeit mit dem benachbarten Studio Babelsberg. „Besonders freue ich mich, dass wieder Aktionen mit dem Studio Babelsberg, die mit dem CEO Jörg Bachmaier und seinem Team verabredet sind, stattfinden werden.“, so Inhaber Friedhelm Schatz. Angemeldete Besuchergruppen, können sich zum Beispiel bald auf exklusive Führungen durch die legendären Requisiten-, Möbel- und Kostümfunden freuen. Hier treffen Originalstücke aus bekannten Produktionen auf die Neugierde der Gäste – eine seltene Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Filmgeschichte zu werfen.

Filmpark Babelsberg, Vip-Studiotour in der Caligari Halle durch die Welt eines Legendären Studios Fuchur aus „Der unendlichen Geschichte 3“ Foto. Manfred Thomas

Filmpark Babelsberg, VIP-Studiotour in der Caligari Halle durch die Welt eines Legendären Studios. Marlene mit Kostüm aus Marlene von Josef Vilsmaier gespielt von Katja Flint Foto. Manfred Thomas

Filmpark Babelsberg, VIP-Studiotour in der Caligari Halle durch die Welt eines Legendären Studios. Filmpark- Chef Friedhelm Schatz als Gandalf aus „Herr der Ringe“ Foto. Manfred Thomas

Neue Attraktionen – spektakulär und interaktiv

Der Filmpark hat in der Winterpause nicht nur beliebte Attraktionen wie die Stuntshow, die Westernshow und die Making-off-Show überarbeitet, sondern auch neue Angebote entwickelt, die mit dem Saisonstart am 12. April für alle geöffnet sind, zum Beispiel:

🎥 VIP-Studiotour in der Caligari Halle durch die Welt eines legendären Studios

🎮 Hologate Action-VR-Game im „Blauen Dome“ – ein virtuelles Abenteuer

um den Film „Ghostbusters“

🎥 STAGE 69 – Hier wird Filmproduktion mit Kulissen und Greenscreen zum Mitmach-

Erlebnis

🚤 Panama-Ride –die fantasievolle Welt von Janosch mit neuen Effekten und

Erlebnissen

📸 Snap Shot Factory – neu gestaltet für die ungewöhnlichsten Selfies und Filme

fFilmpark Babelsberg, Snap Shot Factory – neu gestaltet für die ungewöhlichsten Selfies und Filme. Foto. Manfred Thomas

Filmpark Babelsberg, Snap Shot Factory – neu gestaltet für die ungewöhlichsten Selfies und Filme. Fuchur aus „Der unendlichen Geschichte 3“ Foto. Manfred Thomas

Events, die bleiben – und begeistern

Auch 2025 bietet der Filmpark wieder außergewöhnliche Veranstaltungen:

NEU: Superheldinnen und Superhelden – Superwomen und Supermen beherrschen

den Filmpark

Anime-Messe – das bunte Spektakel für Cosplay- und Manga-Fans

NEU: Titanic-Ausstellung mit bewegenden Einblicken in Film und Realität

Horror-Nächte – nervenaufreibender Gruselspaß für Adrenalinjunkies

