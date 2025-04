Bus 622, 627 – Umleitung und verkürzte Linienführung

Aufgrund von Bauarbeiten wird die Lindenstraße in Stahnsdorf in Richtung Stahnsdorfer Hof gesperrt. Die Linie 622 in Richtung U Krumme Lanke und die Linie 627 in Richtung Stahnsdorf, Waldschänke werden von Montag, 14. April, Betriebsbeginn bis Freitag, 25. April, Betriebsschluss über Sputendorfer Straße, Enzianweg und Ruhlsdorfer Straße umgeleitet.

Die Haltestellen Geranienweg, Mühlenstr. und Fr.-Weißler-Platz können nicht bedient werden. Aufgrund dieser Baumaßnahme beginnen und enden die Fahrten der Linie 622 von Montag bis Freitag an der Haltestelle Bahnhofstr. Der Abschnitt zwischen Waldschänke und John-Graudenz-Str. entfällt. An Wochenend- und Feiertagen verkehrt die Linie 622 ab bzw. bis Waldschänke. Es gelten veränderte Abfahrtszeiten.

Foto: Regiobus