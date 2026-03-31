Trotz Gegenwinds zeigt der Arbeitsmarkt Bewegung

Die Agentur für Arbeit Potsdam verzeichnet einen Rückgang der Arbeitslosigkeit auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Im Februar waren 21.513 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 345 weniger als im Januar und 737 mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Februar um 0,1 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent. Im Vorjahr lag sie bei 5,8 Prozent.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 1.221 Stellen wurden im März neu gemeldet (247 mehr als im Vormonat, und 44 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Berufen: Sicherheitsberufe, Berufe in Unternehmensführung und -organisation, Land-, Forst- und Gartenbauberufe, Reinigungsberufe, soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe, Lebensmittel und Gastgewerbeberufe, IT- und naturwissenschaftliche Dienstleistungsberufe. Aktuell befanden sich damit 6.356 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur. „Die aktuellen Arbeitsmarktdaten zeigen ein gegenläufiges Bild. Saisonbedingt ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen. Saisonbereinigt verzeichnen wir jedoch einen leichten Anstieg und dieser fällt in Potsdam im Vergleich zu allen Regionen Brandenburgs am stärksten aus. Das weist darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Grunddynamik in der Landeshauptstadt zuletzt spürbar abgeschwächt hat.

Auch die Unterbeschäftigung ist rückläufig. Unterbeschäftigung umfasst neben arbeitslos gemeldeten Personen auch jene, die etwa in Qualifizierungsmaßnahmen, kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit oder anderen arbeitsmarktpolitischen Programmen stehen und daher nicht vollständig am Arbeitsmarkt teilnehmen können. Der Rückgang zeigt die saisonale Belebung, doch die saisonbereinigten Daten machen deutlich, dass diese Entwicklung schwächer verläuft als für diese Jahreszeit üblich.

Insgesamt bleibt der Arbeitsmarkt stabil, zeigt jedoch in Potsdam deutlicher als im übrigen Brandenburg strukturelle Belastungsfaktoren, die durch die saisonalen Effekte überlagert werden“ ordnet Dr. Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam die Lage ein.



Jugendarbeitslosigkeit

Die Jugendarbeitslosigkeit stieg leicht weiter um 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat auf 6,1 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr stieg sie um 0,3 Prozent an.

Dazu Dr. Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam: „Besonders deutlich zeigt sich die angespannte Lage bei jungen Menschen: Trotz vielfältiger Ausbildungsangebote in der Region ist die Jugendarbeitslosigkeit überdurchschnittlich gestiegen.

Dies verdeutlicht, dass der Einstieg in Ausbildung und Beschäftigung derzeit herausfordernder geworden ist und junge Menschen die konjunkturelle Eintrübung besonders stark zu spüren bekommen. Unsere Expertinnen und Experten unterstützen bei allen Fragen.“

Ausbildungsmarkt

Die Zahl der gemeldeten Bewerberinnen und Bewerbern ist im Vergleich zu März 2025 um 196 Personen auf 2.466 Menschen angestiegen. 44,1 Prozent der gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber schlossen mit einem Realschulabschluss, 25,5 Prozent mit dem Hauptschulabschluss und 18,2 Prozent mit der Fach- oder Hochschulreife ab.

Die Top 10 der Berufswünsche der Jugendlichen sind:

Kfz-Mechatroniker/in – PKW-Technik

Kaufmann/-frau – Büromanagement

Medizinische/r Fachangestellte/r

Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Verkäufer/in

Fachinformatiker/in-Systemintegration

Immobilienkaufmann/-frau

Fachinformatiker/in-Anwendungsentwicklung

Tischler/in

Friseur/in

Die regionalen Unternehmen haben bisher 3.116 Ausbildungs- und duale Studienplätze gemeldet (-235 Stellen bzw. 7 Prozent weniger als vor einem Jahr). Rein rechnerisch kommen damit auf 100 Stellen 79 Bewerberinnen und Bewerber.

Die Top 10 der gemeldeten Ausbildungsstellen (inkl. der dualen Studienplätze) sind bisher:

Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Verkäufer/in

Fachkraft – Lagerlogistik

Industriemechaniker/in

Kaufmann/-frau – Büromanagement

Sozialfachangestellte

Kaufm. Groß/Außenhandelsmanagement – Großhandel

Kfz-Mechatroniker/in – PKW-Technik

Anlagenmechaniker/in – Sanitär, Heizung – Klimatechnik

Elektroniker/in für Betriebstechnik

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