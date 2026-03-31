Teltow – Flaschenwurf bei Feuerwehrübung

Am Abend des 30. März, kam es in Teltow zu einem Zwischenfall während einer Übung von Kräften der Feuerwehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zwei männliche Personen im Umfeld einer Bushaltestelle auf und verfolgten augenscheinlich das Übungsgeschehen. Im weiteren Verlauf wurde eine Glasflasche aus Richtung der Haltestelle über einen Zaun geworfen, die in unmittelbarer Nähe von zwei Personen zu Boden ging und zerbracht. Verletzt wurde hierbei niemand. Die beiden betroffenen Personen (ein 26-Jähriger und eine 21-Jährige) begaben sich anschließend in das nahegelegene Polizeirevier, um den Vorfall zu melden.

Die bislang unbekannten Täter entfernten sich nach einer kurzen verbalen Interaktion in Richtung Innenstadt. Eine umgehend eingeleitete Nachbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei er Polizeiinspektion Potsdam unter 0331 5580 0 zu melden.

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