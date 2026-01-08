Wetterwarnung: Bürger in Potsdam-Mittelmark zur Vorsicht aufgerufen

Der Deutsche Wetterdienst kündigt für den 9. Januar 2026 im gesamten Land Brandenburg schwere Schneefälle mit 3 bis 8 cm, gebietsweise sogar 15 cm Neuschnee, bei Windböen und Orkanböen mit bis zu 60 km/h (Bft 7) an. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark bittet alle Bürgerinnen und Bürger, bei allen notwendigen Wegen, die nicht vermeidbar sind, erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht walten zu lassen. Eltern entscheiden unter Berücksichtigung der örtlichen Witterungsbedingungen, ob sie ihre Kinder am Unterricht teilnehmen lassen.

Es ist damit zu rechnen, dass Straßen und Wege nur eingeschränkt befahr- und begehbar sein können. Davon ist auch der Öffentliche Personenverkehr in der Region betroffen. Die Kreisverwaltung hat auch zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger am Freitag die Besuchszeiten aufgehoben, die Standorte bleiben geschlossen. Anliegen können aber wie gewohnt telefonisch unter Tel. 033841 910 oder per Email an kontakt@potsdam-mittelmark.de an den Landkreis Potsdam-Mittelmark gerichtet werden.

Der Kreisstraßenbetrieb Potsdam-Mittelmark ist für das Winterwetter gerüstet. Zwischen 3.00 und 23.00 Uhr ist der Winterdienst mit allen verfügbaren Kapazitäten im Einsatz. Zum Schulbetrieb wird auf die Information des Bildungsministeriums verwiesen. Eltern entscheiden unter Berücksichtigung der örtlichen Witterungsbedingungen, ob sie ihre Kinder am Unterricht teilnehmen lassen. Wenn Eltern ihr Kind aus Gründen wie etwa einer besonderen Wetterlage oder auch Krankheit zu Hause lassen, gilt das als entschuldigtes Fehlen. Die Schulen im Land Brandenburg bleiben offen und gewährleisten die Aufsicht und ein unterrichtliches Angebot. Die Schulen entscheiden dabei selbst, ob etwa der reguläre Unterricht früher endet oder wie die Schülerinnen und Schüler während des Aufenthaltes an den Schulen geschützt werden. Die gesamten Maßnahmen in der Schule werden in eigenem Ermessen von den Schulen festgelegt. Der Schülerverkehr wird im Landkreis Potsdam-Mittelmark planmäßig angeboten, solange es die Wetterlage erlaubt.

Der Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz ist vom Landrat in erhöhte Bereitschaft versetzt worden. Dort sind die Bereitschaftsdienste entsprechend verstärkt worden. Über die aktuelle Lage im Landkreis Potsdam-Mittelmark informiert die Kreisverwaltung aktuell auf der Homepage als auch über den WhatsApp-Kanal. Das widrige Wetter kann generell zur Beeinträchtigung der Infrastruktur führen. Damit können gravierende Einschränkungen für das öffentliche und private Leben verbunden sein. Um sich darauf vorzubereiten, hilft das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Checkliste veröffentlicht.

