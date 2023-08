Bürgermeister von Teltow überrascht Erstklässler

Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt gratulierte persönlich am 28. August den Erstklässlern der drei kommunalen Grundschulen zu ihrem ersten Schultag. Als Überraschung hatte das Stadtoberhaupt für alle ABC-Schützen Schultüten im Gepäck.

Seit einigen Jahren werden in Teltow Schultüten an die Erstklässler verteilt. Das Projekt ist eine gemeinsame Aktion des Teltower Stadtmarketings und der Stadtbibliothek. „Wir wollen den Mädchen und Jungen eine Freude machen und gleichzeitig die Bedeutung des ersten Schultages hervorheben“, sagt Bürgermeister Thomas Schmidt.

An den drei kommunalen Grundschulen in Teltow – der Ernst-von-Stubenrauch-Grundschule, der Anne-Frank-Grundschule und der Grundschule „Am Röthepfuhl“ in Ruhlsdorf – werden in diesem Schuljahr insgesamt 228 Kinder eingeschult. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr mit 184 Kindern. Die Gesamtschülerzahl an den Grundschulen ist nahezu stabil geblieben: Derzeit lernen 1.182 Kinder in den Schulen, im vergangenen Schuljahr waren es 1.197 Mädchen und Jungen.

Mit 102 ABC-Schützen (Gesamtschülerzahl: 527) ist die Anne-Frank-Grundschule inzwischen die größte der drei Bildungseinrichtungen und hat damit die Stubenrauch-Grundschule überholt. Dort werden heute 89 Kinder eingeschult, insgesamt lernen 506 Schülerinnen und Schüler in der Stubenrauch-Grundschule. In der kleinsten der drei Grundschulen „Am Röthepfuhl“ in Ruhlsdorf wurden heute 37 Kinder eingeschult, die Gesamtschülerzahl liegt dort bei 149. „An den ersten Schultag kann man sich noch nach Jahren erinnern, auch wenn er wie bei mir schon lange her ist. Man hat sich darauf gefreut und ist gespannt, was einen erwartet. Es ist ein besonderer Tag, an den ihr euch noch lange erinnern werdet. Zur Einschulung wünsche ich euch viel Freude und eine schöne Schulzeit“, so Bürgermeister Thomas Schmidt.

