Wie geht es weiter mit den Objekten der „Project Immobilien“ in Teltow?

118 Bauprojekte von Hamburg bis München in den Kategorien Wohnen, Gewerbe, Grundstücksverkauf und Bestandsobjekte betreut die Nürnberger „Project Immobilien“-Gruppe. In Berlin, Potsdam und Hohen Neuendorf befinden sich 20 Projekte im Bau. Dazu gehören auch in Teltow das Bürogebäude vom neuen „Techno Terrain Teltow TTT“ in der Rheinstraße 11 und ein Gebäude an der Potsdamer Straße sowie im Nachbarort Kleinmachnow ein Gewerbeobjekt im Albert-Einstein-Ring. Aktuell gibt es hier überall Bau-Stopps – wegen Insolvenz.

Laut Christoph Möller, Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters der „Project Immobilien“-Holdinggesellschaft, befinden sich alle Bauprojekte der „Project Immobilien“-Gruppe im Besitz einzelner Projektgesellschaften, die alle (noch) nicht insolvent sind. Das gelte auch für die Bauprojekte in Teltow und Kleinmachnow. Glaser: „Insolvent sind hingegen alle Gesellschaften der ´Project Immobilien´-Gruppe, die für die Entwicklung und die Projektbetreuung verantwortlich sind. Deshalb ruht auf allen Baustellen zur Zeit die Arbeit.“

Wie geht es mit den Objekten weiter? Was passiert mit den Käufern? „Für die Insolvenzverwaltung hat es Priorität, den Käufern der Wohnungen belastbare Informationen zur Verfügung zu stellen und die bestehnde Ungewissheit zu beseitigen“, erklärt der vorläufige Insolvenzverwalter Volker Böhm von Schultze & Braun. Das könne jedoch angesichts der bestehenden Unternehmnesstrukturen und der komplexen Sachverhalte einige Wochen dauern. Böhm: „Wir stehen aber mit den Fond-Gesellschaften der Project Investment-Gruppe in engem Austausch und suchen gemeinsam nach Lösungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob und wie die nötigen Finanzmittel zum Weiterbau der Projekte aufgebracht werden können.“

Vorher müssen für jedes einzelne Objekt relevante Daten wie Bautenstand, Abrechnungsstand, offene Verbindlichkeiten und künftiger Finanzbedarf ermittelt werden. Es könne also keine pauschale Auskunft für alle Projekte gegeben werden. Wohnungskäufer werden einzeln informiert und werden um Geduld gebeten. „Da viele Käufer bereits beträchtliche Summen investiert haben, fällt das verständlicherweise sehr schwer“, weiß Böhm. „Aber es ist leider nicht zu ändern. Wir tun alles, was möglich ist.“

Zur Zeit befinden sich Wohngebäude mit 1.852 Wohnungen im Bau, einige stehen bereits vor der Fertigstellung. Käufer der Wohnungen sind rund 90 Prozent Privatpersonen. Dagegen macht die Kategorie „Gewerbe“ mit 16 laufenden Projekten den geringeren Anteil des Geschäftes aus.

Aktuell haben diese Gesellschaften der „PROJECT Immobilien“-Gruppe Insolvenzantrag gestellt: die „Project Real Estate AG“ (PRE), die Holding-Gesellschaft der Gruppe; die „PROJECT Immobilien Projektentwicklungs GmbH“ (PEG), die operative Gesellschaft, die die Standorte für die Bauprojekte auswählt und die Projekte konzipiert; die „PROJECT Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH“ (PWG), die Makler-Organisation der Gruppe; und die „PROJECT Immobilien Management GmbH“ (PMG), die u.a. für Bauleitung, Ausschreibungen und Beauftragung von Bauleistungen zuständig ist.

Foto: Pixabay.com