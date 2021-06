Teltower Corona-Testzentrum zieht um

Das Teltower Corona-Testzentrum zieht aus der Jahnsporthalle in die Bürgel-Schule um. Dort nimmt es am 02. Juli seinen Betrieb wieder auf.

Nach mehr als drei Monaten erfolgreicher Arbeit in der Jahnsporthalle wird das Teltower Corona-Testzentrum am 30. Juni geschlossen und am 2. Juli 2021 an einem neuen Standort weitergeführt, um die Jahnsporthalle wieder für sportliche Zwecke nutzbar zu machen. Das neue Testzentrum wird sich dann in der Bürgel-Schule, Potsdamer Straße 51 (Eingang über den Weinbergsweg), befinden. Die Bürgel-Schule ist nur wenige hundert Meter von der Jahnsporthalle entfernt und steht derzeit leer. Ideale Voraussetzungen, um die Teststrategie in Teltow weiterzuführen.

Das Testzentrum im Ortsteil Ruhlsdorf schließt dagegen zum 30. Juni ganz. Die Nachfrage war in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen und zuletzt kaum mehr vorhanden. Ruhlsdorferinnen und Ruhlsdorfer können nun natürlich ebenfalls das neue Testzentrum in der Bürgel-Schule nutzen. „Uns war es wichtig, eine Testmöglichkeit an sieben Tagen in der Woche in Teltow aufrechtzuerhalten“, so Bürgermeister Thomas Schmidt. Eine komplette Schließung wegen des nachlassenden Bedarfs sei nicht in Frage gekommen. „Mit der Bürgel-Schule haben wir für die nächsten Monate einen idealen neuen Standort gefunden“, so Schmidt.

Beim Betrieb des Corona-Testzentrums arbeitet die Stadt Teltow mit der Corona-Test-Kultur-Zentrum GbR aus Kleinmachnow zusammen. Seit Mitte März gibt es das Angebot für die Teltowerinnen und Teltower, es war eines der ersten seiner Art im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Vom 17. März bis 22. Juni wurden in den Teststellen Jahnsporthalle und Ruhlsdorf insgesamt rund 18.640 Test durchgeführt. Der Löwenanteil entfällt auf die zentral gelegene Jahnsporthalle mit rund 16.560 Tests, in Ruhlsdorf liegt die Zahl bei rund 2.080. In all den Wochen wurden in den beiden Testzentren lediglich 21 positive Corona-Fälle registriert.

Corona-Testzentrum Teltow:

30. Juni 2021: letzter Tag in der Jahnsporthalle

ab 2. Juli 2021 neuer Standort in der Bürgel-Schule

Potsdamer Straße 51 (Eingang über den Weinbergsweg)

14153 Teltow

Besuch nur mit Termin unter: www.coronatest-TKS.de oder www.teltow.de PM

